Yunanistan'da hazır yemek kuryeleri, düşük ücretler ve çalışma koşullarını protesto etmek için Dünya Kupası finali sırasında iş bıraktı. Birçok kentte sipariş hizmetlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor.

Yunanistan'da hazır yemek sektöründe çalışan kuryeler, çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma eylemi düzenledi. Başkent Atina'nın da yer aldığı Attiki Bölgesi'nde, sendikaların çağrısıyla saat 19.00'da başlayan eyleme çok sayıda kurye katıldı.

BİRÇOK KENTTE EŞ ZAMANLI İŞ BIRAKMA

Ülkenin en yaygın çevrim içi yemek sipariş platformlarından Efood'un çalışanları, Attiki'nin yanı sıra Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da da Dünya Kupası finali boyunca iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Kuryeler, kadrolu istihdamın yaygınlaştırılması, ücretlerin iyileştirilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Gece yarısına kadar sürmesi beklenen iş bırakma eyleminin, özellikle maç saatlerinde yemek siparişlerinde aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

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