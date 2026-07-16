Yunanistan'da 8 Temmuz günü polis müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli genç için binlerce kişi tek ses olarak protesto düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, 8 Temmuz'da Argos kentinde polis takibi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve 12 Temmuz'da hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli genç için yürüyüş düzenledi.



Atina'nın merkezinde toplanan binlerce gösterici, sivil toplum grupları, sol partiler, çeşitli kuruluşlar ve öğrenci derneklerinin çağrısıyla kent merkezinde yürüdü.



Gösteri sırasında Atina merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüş, Omonia Meydanı'nda sona ererken herhangi bir olay yaşanmadı.

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"DEVLET CİNAYETLERİNE SON VERİN"

Göstericiler, hayatını kaybeden otizmli genç için adalet çağrısında bulundu. Polis şiddetinin son bulmasını isteyen kalabalık grup "Cinayetlere son verin, polisi derhal silahsızlandırın" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attılar.



Sık sık "Yeter artık" sloganı atan göstericiler, polis şiddeti ve "yetkinin kötüye kullanılması" olarak nitelendirdikleri uygulamalara tepki gösterdi.

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POLİSLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, ifade veren iki polis memurunun, "dur" ihtarına uymayan 20 yaşındaki otizmli genci takip ettiklerini ve genci öldürme niyetinde olmadıkları iddia edildi.



Soruşturma kapsamında ifade veren polis memurları, gencin takip sırasında aracıyla en az iki kez polis ekiplerine çarpmaya çalıştığını ve polis araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

Olayla bağlantılı polis memurları hakkında, müdahale prosedürlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Yunanistanda polis müdahalesine halk protestosu: Devlet cinayet işliyor!

ACILI ANNE: OĞLUM YÜZDE 89 ENGELLİ VE OTİZMLİYDİ

Ölen gencin annesi ise, oğlunun yüzde 89 engelli ve otizmli olduğunu, iletişimde güçlük yaşadığını belirtti ve neden ikazlara uymadığını açıkladı. Anne, oğlunun ehliyetini evde unuttuğu için panikleyerek polislerin "dur" ihtarına uymadığını söyledi.

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