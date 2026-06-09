Arnavutluk'ta Trump ailesinin milyar dolarlık kıyı projelerine karşı protestolar sürerken, Donald Trump Jr. bu kez Yunanistan'daki turizm, enerji ve gayrimenkul fırsatlarına göz diktiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesinin Balkanlar’daki tartışmalı kıyı projesi genişliyor.

Arnavutluk'un el değmemiş kıyılarında ve koruma altındaki milli parklarında milyar dolarlık lüks projelerle halkı sokağa döken Trump ailesi, şimdi de yönünü komşu Yunanistan’a çevirdi.

Trump Organization'ın İcra Başkan Yardımcısı Donald Trump Jr., Yunan basınına verdiği mülakatta, Atina yönetiminin ekonomik zafiyetlerini fırsat bilerek turizm, lüks gayrimenkul, enerji ve deniz taşımacılığı alanlarındaki varlıkları yakından takip ettiklerini açıkladı.

TRUMP'IN OĞLU ŞİRKETLERİN RADARINA TAKILAN AÇIKLARDAN BAHSETTİ

Yunanistan merkezli Proto Thema gazetesine konuşan Donald Trump Jr., ülkenin lüks turizm ve konaklama gibi cazip sektörlerinin lüks gayrimenkul avcıları için önemli bir pazar oluşturduğuna değindi. Şu an için resmi olarak ilan edilmiş somut bir proje olmadığını iddia etse de uzun vadeli fırsatları izlediklerini gizlemeyen Trump Jr., küresel sermayenin bölgedeki ekonomik kırılganlıkları nasıl avantaja çevirebileceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Muazzam bir pazar potansiyeli görüyorum. Yunanistan stratejik bir konuma sahip. Turizm, deniz taşımacılığı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yabancı yatırımlar için ciddi boşluklar ve avantajlar barındırıyor. Avrupa her zaman önemli bir pazar olmuştur ve lüks projeler, özellikle uluslararası sermayeyi çeken yerlerde yüksek performans göstermeye devam edecektir. Gelecek planlarımız doğrultusunda sadece anlamlı şirketler kurmaya ve babamın başlattığı 'Önce Amerika' hareketinin ekonomik ve siyasi inşasını sınırların ötesine taşımaya kararlıyız."

Protestoların gölgesinde Arnavutluk'tan sonra sıra komşuda: Trump ailesinin Yunanistan planı belli oldu

"FLAMİNGO DEVRİMİ" DOKUZUNCU GÜNÜNDE: ARNAVUTLUK SOKAKLARI TRUMP AİLESİNE KARŞI AYAKTA

Trump’ın çocuklarının Yunanistan topraklarına yönelik iştahlı açıklamaları, hemen sınırın diğer tarafında aileye karşı patlak veren kitlesel halk isyanının gölgesinde yapıldı.

Arnavutluk’un güneyindeki Zvernec bölgesinde, flamingoların pelikanların ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının yuvalama alanı olan doğa rezervinde yapılması planlanan 1,4 milyar euroluk lüks otel ve villa projesine karşı başlatılan "Flamingo Devrimi" protestoları 9. gününde şiddetini artırarak sürüyor.

Başkent Tiran’da Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce Arnavut vatandaşı, ellerinde kırmızı Arnavutluk bayrakları ve direnişin sembolü haline gelen şişme flamingolarla sokakları kilitledi. Yolsuzlukla suçlanan Başbakan Edi Rama’nın istifasını isteyen göstericiler, "Rama istifa", "Bu vatan bizim" sloganlarıyla hükümet binasına yürüdü. Protestolar karşısında köşeye sıkışan Başbakan Rama ise halkın meşru taleplerini dinlemek yerine suçu dış güçlere atarak siber savaş yürütüldüğünü iddia etti.

Protestoların gölgesinde Arnavutluk'tan sonra sıra komşuda: Trump ailesinin Yunanistan planı belli oldu

SIR GİBİ SAKLANAN MİLYAR DOLARLIK ADA DEŞİFRE OLMUŞTU

Trump ailesinin bölgedeki ekolojik ve siyasi tahribata yol açan mülk hamleleri, geçtiğimiz hafta dünya medyasının gündemine oturmuştu.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın yatırım şirketi Affinity Partners aracılığıyla yürüttüğü 1,4 milyar dolarlık lüks eko-tatil köyü projesinin, Arnavutluk'un el değmemiş son sahil şeridinde yer alan eski bir Sovyet askeri üssü olan Sazan Adası’nı kapsadığı ortaya çıktı. Altyapısı dahi bulunmayan 1.400 hektarlık el değmemiş bu milli park arazisinin lüks restoran zincirleri ve otel devlerine tahsis edileceğinin deşifre olması, ülkede "kamu arazilerini peşkeş çekme" ve "ulusal ihanet" suçlamalarına yol açtı.

Hükümetin, Şubat 2024’te parlamentodan apar topar geçirdiği tartışmalı koruma alanları yasası vasıtasıyla adeta "Kushner-Trump çiftine özel" yasal zemin hazırladığı öne sürülmüştü.

Ayrıca yerel aktivistler, inşaat planlarının sadece doğayı tahrip etmekle kalmayıp, nesillerdir bölgede yaşayan yoksul yerel azınlık ailelerine ait mülkleri ve arazileri de zorla ellerinden alarak tehdit ettiğini ileri sürüyor.

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