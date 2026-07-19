Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Galatasaraylı hücumcu Ahmed Kutucu'nun kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

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SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Rizespor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu’ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

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36 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'da 1,5 sezonda 36 maçta forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol kaydetti. Kutucu'nun sarı kırmızılı ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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