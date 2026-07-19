AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Uğur, ifadesinde Haluk Levent dışında AHBAP Derneği'nde kimseyi tanımadığını iddia ederek, deprem bölgesine Levent'in daveti üzerine gittiklerini belirtti. Para toplanması için AHBAP'ın IBAN'ını paylaştıklarını dile getiren Uğur, AHBAP'ın paraları nerede kullandığına dair bir bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Uğur, medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, Babala TV'de SGK'lı olarak çalıştığını, Osis Yapım'da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV'nin ise annesi üzerine kayıtlı aile şirketi olduğunu belirtti.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı! AHBAP sorularına "Tanımam, bilmem" savunması

"HALUK LEVENT DEPREM BÖLGESİNE ÇAĞIRDI"

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımları Uğur'a sorulan başlıklar arasında yer aldı. Deprem günü İstanbul'da iletişim imkânlarının güçlü olması nedeniyle yardım organizasyonlarına destek vermeye çalıştıklarını anlatan Uğur, Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını söyledi.

"AHBAP'IN IBAN'INI PAYLAŞTIK"

Uğur, sonrasında İstanbul'a dönerek yardım yayınları yaptıklarını, bu yayınların alt bantlarında AFAD ve Ahbap Derneği'nin teyitli IBAN numaralarını paylaştıklarını ifade etti. Bazı röportajlarda geçen "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Uğur, "Aktardığımız şey para değil bilgidir." savunması yaptı.

"AHBAP'TAN LEVENT DIŞINDA KİMSEYİ TANIMAM" İDDİASI

AHBAP Derneği'nden Haluk Levent dışında kimseyi tanımadığını dile getiren Uğur, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını öne sürdü.

Haluk Levent'i ilk kez 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını belirten Uğur, 2022 yılında yeniden bir programda bir araya geldiklerini, deprem sonrası 7 Şubat 2023'te Hatay'da görüştüklerini, sonrasında ise bir daha yan yana gelmediklerini ifade etti.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı! AHBAP sorularına "Tanımam, bilmem" savunması

AHBAP'A TOPLANAN PARALAR SORULDU

Uğur, Ahbap Derneği'nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı ve bu bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kendilerini arayarak bağış yapmak isteyen kişilerin beyan ettiği rakamları not aldıklarını belirten Uğur, Ahbap, AFAD ve Kızılay'a yaklaşık 60 milyon TL civarında bağış yapılmış olabileceğini tahmin ettiklerini; ancak bu rakamın bağışçıların beyanına dayandığını, gerçekten bağış yapılıp yapılmadığını bilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Uğur, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına dair herhangi bir şüphesinin olmadığını ve herhangi bir usulsüzlüğe şahit olmadığını da savundu.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı! AHBAP sorularına "Tanımam, bilmem" savunması

25 MİLYON VE VİLLA İDDİLARI

Babala TV hesabından 5 Ocak 2024 tarihinde Emin Altuğ Özkan isimli kişiye gönderilen 25 milyon TL ve Çekmeköy Ömerli'deki River Oak Villaları'ndan alınan taşınmaza yönelik sorulara cevap veren Oğuzhan Uğur, Gain Medya Grubu ile yaklaşık 30 milyon TL'lik program anlaşması yaptıklarını, ilk ödemedeki miktarın daha yüksek olmasını talep ettiklerini, bu parayla ev ve araç alma niyetinde olduklarını söyledi. Evin krediyle alındığını ve kredi ödemelerinin sürdüğünü söyledi.

Uğur, 1 Kasım 2024'te Oğuzhan ve Tuğrul Uğur'un şahsi hesaplarına yatırılan toplam 6,5 milyon TL nakit ile bu tutarların kısa süre içinde Babala TV'ye "avans iadesi" olarak aktarılması sorusuna ise söz konusu nakdin ev tadilatı, vergi borçları ve çalışan maaşları nedeniyle alınan borç para olduğunu vurgulayarak cevap verdi.

Babala TV hesabından Muammed Emre Gökmen isimli kişiye "34 FBZ 403 araç satın alma" açıklamasıyla yapılan 9 milyon 700 bin TL'lik transfer de Uğur'a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Soruşturma birimleri, aynı tutarın banka tarafından iade edilip tekrar gönderilmesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon TL'lik yapay işlem hacmi oluştuğu değerlendirmesini Uğur'a sordu.

Uğur ise bu işlemin araç alımına ilişkin ödeme olduğunu, isim yanlışlığı nedeniyle banka tarafından iki kez iade edildiğini savundu. Üç kez işlem yapılmasının toplam paranın 30 milyon TL olduğu anlamına gelmediğini belirten Uğur, "Para totalde 9 milyon 700 bin TL'dir. Herhangi bir suç teşkil eden para değildir." dedi.

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"ŞİRKET PARA HAREKETLERİ AHBAP'LA UZAKTAN YAKINDAN İLGİLİ DEĞİL"

Uğur'un ifadesinde değerlendirmelerden biri de şirket hesap hareketlerine ilişkin oldu. Uğur, şirketlerinden ve şahsi hesaplarından yapılan para transferlerinin Ahbap Derneği ile "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" savundu.

Bu hareketlerin tamamen kendi ticari işleyişlerine ilişkin olduğunu, hesap hareketlerine konu paraların muhasebeleştirildiğini ve Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Uğur, herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadığını, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama girişimi olmadığını, herhangi bir örgütün varlığından haberdar olmadığını ve örgüte dahil olmadığını beyan etti.

AHBAP BAĞLANTISINI REDDETTİ

Oğuzhan Uğur, ifade sonunda suçlamaları kabul etmediğini belirterek Ahbap Derneği ile bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Uğur, Ahbap Derneği'ne para yatırılmasına ilişkin açıklamalarının yanlış anlaşıldığını, özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini, AFAD ve Kızılay için de destek paylaşımları yaptığını söyledi.

Haluk Levent'le 2023 yılından beri fiziksel olarak görüşmediğini belirten Uğur, 2024 ve 2025 yıllarında Haluk Levent'in kendisini toplam üç kez aradığını, bu görüşmelerin de çıkarmayı planladığı şarkı ve genel konularla ilgili olduğunu savundu.

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