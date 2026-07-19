Trabzonspor, Oulai transferini açıkladı! Bonservisi belli oldu
Trabzonspor, Fildişili futbolcu Christ Oulai'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olduğunu duyurdu.
- Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi gerçekleşti.
- Trabzonspor, bu transferden 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecek.
- Oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Trabzonspor'a ödenecek.
Karadeniz ekibi Trabzonspor, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig ekibi, Galatasaraylı ismin transferini açıkladı
BONSERVİSİ BEDELİ BELLİ OLDU
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Fiorentina Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 26 milyon avro garanti bedel ve 4 milyon 61 avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 30 milyon 61 avro bedelli anlaşma yapılmıştır. "
Açıklamada, anlaşmaya göre oyuncunun başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unun bordo-mavili kulübe ödeneceği de kaydedildi.