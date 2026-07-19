ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin daha da tırmanabileceği yönünde arabulucu ülkelere mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yaşanan gerilim sürerken, ateşkes girişimlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucu ülkelere, bu hafta içinde ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde mesaj ilettiğini öne sürdü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Trump'ın arabulucu ülkelere gönderdiği mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın" ifadeleri yer aldı. Haberde, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdüğü ancak sürecin kritik bir aşamaya geldiği belirtildi.

KATAR'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÖNERİSİ

Habere göre Katar, ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasını önerdi.

Doha'da hazırlanan taslakta, ABD'nin de Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin yeniden başlaması karşılığında İran'a yönelik saldırıları durdurmasının öngörüldüğü iddia edildi.

"ANLAŞMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Kanal 13'e konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili ise söz konusu taslağın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli üst düzey bir yetkili de son 24 saatte gerilimin tırmanma riskinin belirgin şekilde arttığını savundu.

İSRAİL HAZIRLIKLARINI ARTIRDI

Haberde, İran'dan fırlatılacak olası füzelerin Eilat kentine isabet etmesi halinde İsrail'in karşılık vereceği öne sürüldü. İsrail'in olası füze saldırılarına karşı askeri hazırlıklarını artırdığı belirtilirken, Tahran'a da "Saldırı planları hazır" mesajının iletildiği iddia edildi.

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