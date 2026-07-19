Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke’yi renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abideen Suliat Olajumoke

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