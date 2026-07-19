Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye Nijeryalı forvet
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı forvet Abideen Suliat Olajumoke’yi renklerine bağladığını duyurdu.
Özetle DinleFenerbahçe'ye Nijeryalı forvet
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, A.B.B. Fomget G.S.K. takımından hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke'yi transfer etti.
- 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Abideen Suliat Olajumoke, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyiyordu.
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından A.B.B. Fomget G.S.K. forması giyen hücum oyuncusu Abideen Suliat Olajumoke’yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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