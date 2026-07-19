NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın yıllardır sahnede giymesiyle özdeşleşen siyah deri ceketi, Sotheby's müzayedesinde 960 bin dolara alıcı buldu. Beklentilerin yaklaşık 16 kat üzerinde gerçekleşen satıştan elde edilen gelir ise teknoloji alanındaki genç girişimcilere destek olmak için bağışlanacak.

Yapay zeka devriminin en önemli isimlerinden biri haline gelen NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu kez geliştirdiği çiplerle değil, gardırobundaki ikonik bir parça ile gündeme geldi. Huang'ın yıllardır teknoloji etkinliklerinde giydiği ve adeta kişisel imzası haline gelen siyah Tom Ford deri ceketlerden biri, New York'ta düzenlenen Sotheby's açık artırmasında 960 bin dolara satıldı.

BEKLENTİLERİN 16 KATINA SATILDI

Müzayede öncesinde ceketin 40 bin ila 60 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu. Ancak açık artırmaya gösterilen yoğun ilgi sonucunda fiyat kısa sürede katlanarak 960 bin dolara ulaştı. Sotheby's, müzayedeye 45 koleksiyonerin katıldığını ve toplam 65 teklif verildiğini açıkladı.

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YAPAY ZEKA ÇAĞININ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLDU

Jensen Huang, yaklaşık 20 yıldır düzenlediği ürün lansmanları, geliştirici konferansları ve uluslararası teknoloji etkinliklerinde siyah deri ceket giymesiyle tanınıyor. Bu tarzı, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın siyah boğazlı kazağına benzetilirken, deri ceket de yapay zeka çağının simgelerinden biri olarak görülüyor.

Satılan ceketin, Huang'ın 18 Ekim 2023'te Tayvan'da düzenlenen Hon Hai (Foxconn) Tech Day etkinliğinde giydiği ve kendi imzasını taşıdığı doğrulandı. Ürünün orijinalliği hem fotoğraf eşleştirme yöntemiyle hem de imza doğrulama uzmanları tarafından onaylandı.

GELİR GENÇ TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLERİNE AKTARILACAK

Açık artırmadan elde edilen gelirin tamamı, teknoloji ve bilim alanında çalışan genç girişimcilere destek sağlayan Edge Institute adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak. Kurum; burs programları, araştırma hibeleri ve inovasyon odaklı projeleri finanse ediyor. Müzayede ise erken aşama girişim sermayesi şirketi Long Journey Ventures iş birliğiyle düzenlendi.

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