HMD Global, klasik tuşlu telefon anlayışını modern bir özellikle birleştirdi. Yeni Nokia 300 4G Power Bank, uzun pil ömrünün yanı sıra diğer cihazları şarj edebilen dahili power bank özelliğiyle dikkat çekiyor.

Nokia markalı tuşlu telefonlarını geliştirmeye devam eden HMD Global, yeni Nokia 300 4G Power Bank modelini tanıttı. Klasik tasarım çizgisini koruyan cihaz, yalnızca iletişim ihtiyaçlarına odaklanan kullanıcıları değil, aynı zamanda acil durumlarda taşınabilir şarj cihazı arayanları da hedefliyor.

TELEFON VE POWER BANK BİR ARADA

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği isminden de anlaşılacağı üzere power bank olarak da kullanılabilmesi. Dahili bataryası sayesinde kullanıcılar USB bağlantısı üzerinden kulaklık, akıllı saat veya akıllı telefon gibi diğer elektronik cihazlarını şarj edebiliyor. Böylece telefon, günlük kullanımın yanı sıra seyahatlerde de pratik bir yardımcı haline geliyor.

Hem şarj cihazı hem telefon: Nokia 300 4G Power Bank

BÜYÜK BATARYA UZUN KULLANIM SÜRESİ SUNUYOR

Nokia 300 4G Power Bank, 3.700 mAh kapasiteli bataryasıyla benzer tuşlu telefonların oldukça üzerinde bir pil kapasitesi sunuyor. HMD, bu batarya sayesinde cihazın günlerce şarj gerektirmeden kullanılabildiğini belirtiyor. 18W hızlı şarj desteği bulunan cihaz, 45 güne kadar bekleme süresi, 26 saate kadar konuşma veya müzik dinleme süresi sağlıyor.

Uzun bekleme süresi sayesinde özellikle yaşlı kullanıcılar, doğa sporlarıyla ilgilenenler ve ikinci telefon arayanlar için dikkat çekici bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca Bluetooth bağlantısı, FM radyo, LED el feneri ve MP3 çalar gibi klasik özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

4G DESTEĞİ VE TEMEL AKILLI ÖZELLİKLER

Cihaz, 4G VoLTE desteği sayesinde yüksek ses kalitesinde görüşme yapabiliyor. 2,4 inç büyüklüğündeki ekranı ve fiziksel tuş takımıyla gelen model, kullanım kolaylığını ön planda tutuyor. Hafıza kartı desteği sayesinde müzik ve diğer dosyalar da depolanabiliyor.

DAYANIKLI VE PRATİK TASARIM

Telefonun sağlam plastik gövdesi günlük kullanımda dayanıklılık sunarken, değiştirilebilir batarya yapısı da uzun yıllar kullanılabilmesine katkı sağlıyor. USB-C bağlantı noktasıyla gelen cihaz, modern şarj standartlarını da destekliyor.

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