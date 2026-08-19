Gaziantep’te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayla ilgili şüpheli S.A.K.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Bugün itibariyle durumu gayet iyi, uyaranlara tepki vermeye başladı. Uygun saati geldiğinde de tam olarak kendisini uyandıracaklar” dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi’nde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bir ziyaret sırasında CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından S.A.K., Meriç’e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan saldırgan yakalandı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Meriç’e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen S.A.K.'nin yakalanması için düğmeye basıldı. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K., şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Çeber, sağlık durumunun düne göre iyiye gittiğini, saldırganın ise tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra gelip teslim olduğunu ifade etti.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan saldırgan yakalandı

“UYARANLARA TEPKİ VERMEYE BAŞLADI”

Çeber, "Dün en son ayrılırken size ameliyatın çok başarılı geçtiğini arz etmiştim. Vekilimiz yoğun bakıma alınmıştı. Bugün itibariyle de durumu gayet iyi, uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor ama doktorlarımız seyrediyor. Uygun saati geldiğinde de tam olarak kendisini uyandıracaklar. Ameliyattan sonra bizi, hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak” dedi.

“TESLİM OLDU, İFADESİNİ DE VERDİ”

Çeber, soruşturmanın devam ettiğini aktararak, "Muhtemelen saldırganla ilgili durumda merak ediliyordur. O da emniyetimiz, Tuncay Müdürümün koordinasyonunda araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki, Onun tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra geldi ve teslim oldu. Olayı da anlattı. İfadesini de verdi" ifadelerini kullandı.

İLÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYORMUŞ

Vali Çeber, saldırganın Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine atanma beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini doğruladı.

Çeber “Vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve Yeni Partide de ilçe başkanı olmak istiyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışma var. Onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor. Şahıs dün olayın gerçekleştiği an itibariyle "O saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını daha sonra vekilin oraya geldiği anda da evden o olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini" bunları ifade etti” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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