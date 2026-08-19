Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt hakkında karar

'Halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı hakimlikçe imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Alptürk Enginyurt'un savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli Alptürk Enginyurt hakkında "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cemal-Alptürk Enginyurt

CEMAL ENGİNYURT'TAN PAYLAŞIM

Oğlunun adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cemal Enginyurt paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Oğlum Alptürk, Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturma neticesinde suçsuzluğu anlaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirtilen iki suç kapsamında Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Polis ekipleri, şüpheli Enginyurt'u daha sonra İstanbul'da gözaltına almıştı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Enginyurt, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası