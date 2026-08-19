Böke ve Nazlıaka CHP’deki Truva atı mı? Deniz Demir’den dikkat çeken açıklama

CHP’de dikkat çeken “Truva atı” tartışması gündeme geldi. Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka’nın başka bir siyasi partinin üyelik çağrılarına destek vermesi parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Demir, CHP ile Yeni Parti arasında Menderes Belediyesi Başkanvekili seçiminde yaşanan gerilimden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylık ihtimaline kadar birçok konuda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MENDERES SEÇİMİ YOL KAZASI"

Menderes Belediye başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'in kazanmasının ardından iki parti arasında yaşanan gerilimi “yol kazası” olarak nitelendiren Demir, “Seçimlerdeki olay talihsiz ve üzücü bir olay. Keşke yaşanmasaydı. Bu olayın yaşanmasına katkısı olan kişiler hakkında parti içerisinde gerekli disiplin süreci başlatılacak” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Demir, “Genel başkanımız gerekli talimatları verdi. Bu olaya kim neden olduysa haklarında gerekli disiplin işlemleri başlatılacak, affedilmeyecekler” diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DAHA HASSAS OLACAĞIZ"

CHP ile Yeni Parti’nin yerel seçimlere CHP kimliğiyle girdiğini hatırlatan Demir, bazı belediyelerde iki farklı siyasi yapının ortaya çıkmasının Menderes'teki gibi sorunlara zemin hazırladığını söyledi. Demir, “İki taraf da CHP kimliğiyle seçime girdi ve CHP’nin sayesinde belediye başkanı ve meclis üyesi seçildi. Herkesin öncelikle bu kimlik altında sorumluluğunu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız” ifadelerini kullandı.

"EL UZATIP BİR ARAYA GELİRSEK DAHA SORUNSUZ ATLATIRIZ"

Demir, CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilimin kalıcı bir kopuşa dönüşmemesi gerektiğini belirterek, “Herkesin daha özenli ve dikkatli olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte birbirimize el uzatıp masada bir araya gelirsek bu süreçleri daha sorunsuz atlatacağımızı düşünüyorum” mesajını verdi.

"YENİ PARTİ DÜŞMANIMIZ DEĞİL, AYNI ADAYI DESTEKLEYEBİLİRİZ"

Yeni Parti’nin CHP açısından düşman olmadığının altını çizen Demir, iki tarafın ileride seçimlerde aynı adayı destekleyebileceğini belirterek “Yeni Parti bizim düşmanımız değil. Siyaset ne getirir, ne götürür zaman gösterir. İleride bir seçim olduğunda belki aynı adayı destekleyebiliriz, başka kararlar alabiliriz. Bu sorumlulukla hareket etmek, kimseyi incitmemek ve bir araya gelme koşullarını ortadan kaldıracak eylemlerden kaçınmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Böke ve Nazlıaka CHP’deki Truva atı mı? Deniz Demir’den dikkat çeken açıklama

“BEN KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY OLMASINI İSTERİM”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan adayı olup olmayacağı konusunda “Delegeler adayı gösterir. Dışarıdan kimse gelip ‘siz aday olun’ demez” diyen Demir, “Ben şahsi kanaatim olarak genel başkanımızın aday olmasını isterim, canı gönülden isterim" dedi

Böke ve Nazlıaka CHP’deki Truva atı mı? Deniz Demir’den dikkat çeken açıklama

"TRUVA ATLARINA" TEPKİ

Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Aylin Nazlıaka gibi isimlerin CHP üyesi olmalarına rağmen başka bir siyasi partinin üyelik çağrılarını veya paylaşımlarını desteklemesinin ise disiplin açısından değerlendirilebileceğini belirten Demir, “Eğer CHP üyesi olup başka bir partinin üyelik çağrısını yaparsanız, bu her partide parti etiğine ve disiplinine aykırıdır. Uygulanacak yaptırım bellidir. Ancak bu aciliyeti olan bir konu değil. Türkiye’nin çok daha büyük sorunları varken bunu ilk gündeme alıp öne çıkarmak doğru değil” diye konuştu.

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