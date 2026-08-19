Evli ve çocuklu asgari ücretliye yeni model önerisi: Aylık gelir yüzde 10 artabilir

Karakaş, yazısında 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu hatırlatarak Türk-İş’in Temmuz 2026 verilerine göre açlık sınırının 36 bin 940 liraya, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetinin 47 bin 758 liraya, yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 liraya ulaştığını belirtti.

Bu rakamlar üzerinden asgari ücretin açlık sınırının 8 bin 865 lira altında kaldığına dikkat çeken Karakaş, aile geçindiren çalışanların durumunun daha da ağırlaştığını dile getirdi.

İşte en net tablo: