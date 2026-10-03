Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2026-2027 burs ve kredi başvuru takvimi, binlerce üniversite öğrencisi, tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencilerinin burs başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlediği tarihlerde burs başvurularını alıyor. Peki, yen, dönem KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yönetilen Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yeni dönem burs başvurusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Birçok kurumun burs başvuru takvimini duyurmasıyla birlikte gözler KYK 2026/2027 dönemi burs başvuru sürecine çevrildi. Peki 2026-2027 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

GSB tarafından duyuruluyor! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kısa bir süre önce yurt atamalarını gerçekleştiren KYK, henüz yeni dönem burs başvuru sürecini netleştirmedi. Ancak önceki dönem başvuru takvimleri yeni döneme ilişkin ipuçları veriyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

GSB tarafından duyuruluyor! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir

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