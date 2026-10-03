Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından rüzgar tersine döndü. Bugün motorine 2,22 TL indirim gelirken, araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. 6 Ekim Salı günü motorine çok daha büyük bir indirim bekleniyor. İşte detaylar...

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Ekim ayı itibarıyla akaryakıtta yeni dönem başladı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanında vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını doğrudan etkiledi.

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BENZİNDE KADEMELİ ÖTV

1 Ekim itibarıyla eşel mobil sistemi sona erdi. Ancak ekonomi yönetimi vatandaşı korumak için motorinde olduğu gibi benzinde de kademeli ÖTV'ye geçti. Böylece benzin fiyatlarına tek seferde 12,5 TL'lik zammın önüne geçildi.

Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Tarih belli oldu, büyük indirim geliyor

1-2 EKİM'DE AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

Bu gelişmenin üzerine 1 Ekim tarihinde benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL, LPG'ye ise 1,45 TL zam geldi. 2 Ekim tarihinde ise LPG'ye 4,63 TL'lik bir zam daha geldi. Böylece LPG'nin litresi Türkiye genelinde 40 TL'yi aştı.

ZAMLAR YERİNİ İNDİRİME BIRAKTI

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından rüzgar tersine döndü. Bugün itibarıyla (3 Ekim) motorinin litresi 2,22 TL ucuzlarken, sektör temsilcilerinden araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi. 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,95 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

3 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI