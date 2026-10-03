Bakan Bolat eylül rakamlarını açıkladı! İhracatta yeni rekorlar, OVP hedefi aşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat eylül ayında yüzde yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolarla, ocak-eylül döneminde ise yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ayrıca 2026 OVP ihracat hedefi aşıldı. İşte detaylar..

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını 16 maddede özetleyen Bakan Bolat, rekor müjdesi verdi.

EYLÜL İHRACATI REKOR KIRDI

Eylül ayında ihracat rekoru kırıldığını duyuran Bakan Bolat, "İhracat eylül ayında yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolara çıkarak rekor kırmıştır. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz. 26 milyar dolarlık Eylül ihracatı aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da yüzde 5,2 artışla 11 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

OVP HEDEFİNİ AŞILDI

2026 yılı OVP ihracat hedefinin eylül ayında yıllıklandırılmış olarak aşıldığını belirten Bakan Bolat, "2026 yılı OVP orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. 282 milyar dolarlık hedefi yılın bitmesine daha üç ay varken aşmış durumdayız. Hem de 1.7 milyar dolar ekstra farkla. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ HEDEFE 900 MİLYON DOLAR KALDI"

Bakan Bolat konuşmalarını söyle sürdü:

"Eylül itibarıyla son 12 ay yıllıklandırılmış hizmetler ihracatı toplamında da bizim hesaplarımıza göre 125,4 milyar dolara yükseldik. Bu da hizmetler ihracatındaki en yüksek rakam oldu. Mal ve hizmetler ihracatının toplamı da son 1 yıl itibarıyla 409,1 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız bize 411 milyar dolar hedef vermişti. O hedefe de sadece 900 milyon dolar kaldı."

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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