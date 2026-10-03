Fon krizinden kaçan mevduata koştu: 15 günde bankalara 545 milyar lira girdi

Fon krizinin ardından ağustos ayının sonunda yavaşlayan mevduat artışı, eylül ayında yeniden ivme kazandı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, eylülün ortasından itibaren iki haftada 545,3 milyar TL artarak 34 trilyon TL sınırını aştı. Uzmanlar, bu hızlı yükselişin doğrudan krizden kaçan fonlardan kaynaklandığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtmekle birlikte piyasalardaki para trafiğine dikkat çekiyor.

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Türkiye’de yaşanan fon krizinin ardından yatırımcıların parasını yeniden bankacılık sistemine yöneltip yöneltmediğine ilişkin tartışmalar sürerken, mevduat verilerinde dikkat çeken bir hareket yaşandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı temmuz ayında yaklaşık 745 milyar TL arttı. Ağustosta ise artış hızlanarak yaklaşık 1,34 trilyon TL’ye ulaştı.

Ancak ağustosun son haftasında dikkat çekici bir yavaşlama görüldü. 14-21 Ağustos haftasında yaklaşık 406,3 milyar TL artan toplam mevduat, 21-28 Ağustos haftasında yalnızca 70,4 milyar TL yükseldi. Böylece haftalık mevduat artışı 335,9 milyar TL azaldı ve yüzde 82,7 geriledi.

EYLÜLDE HIZLANDI

Ağustosun son haftasındaki sert yavaşlamanın ardından eylülde mevduat hareketi yeniden hız kazandı. 11 Eylül itibarıyla yaklaşık 33,46 trilyon TL olan toplam mevduat, 18 Eylül’de 33,89 trilyon TL’ye yükseldi. Sadece bir haftada 434,9 milyar TL’lik artış yaşandı. 25 Eylül’de ise toplam mevduat 34 trilyon 2 milyar TL seviyesine çıktı.

Böylece 11-25 Eylül arasındaki iki haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı 545,3 milyar TL arttı. Eylülün ilk haftasındaki hareket, ağustosun son haftasıyla karşılaştırıldığında da dikkat çekti. 21-28 Ağustos döneminde 70,4 milyar TL olan haftalık mevduat artışı, 11-18 Eylül döneminde 434,9 milyar TL’ye çıktı. Böylece haftalık artış yaklaşık 6,2 katına yükseldi.

HENÜZ YETERLİ VERİ YOK

Uzmanlar, mevduatta görülen 545 milyar TL’lik artışın doğrudan fon krizinden çıkan paralardan kaynaklandığını söylemek için henüz yeterli veri bulunmadığına dikkat çekiyor.

Buna karşılık rakamların, fon krizinin yaşandığı dönemde bankacılık sistemindeki mevduatın yükseldiğini gösterdiğini belirten uzmanlar, özellikle ağustos ayının son haftasında görülen sert yavaşlamanın ardından eylülde yeniden güçlü artış yaşanmasının finansal piyasalardaki para hareketliliğine işaret eden dikkati çekici bir gelişme olduğunu vurguluyor.

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