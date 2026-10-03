Ons altın haftayı yüzde 3,37 kayıpla 4.140 dolardan tamamladı. ABD’de açıklanan PCE ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve FED’in ekimde faiz artırma ihtimalinin yüzde 22’ye kadar gerilemesine rağmen altın bu hafta baskı altında kaldı. ABD tahvil getirilerinde ve dolar endeksindeki güçlü görünüm, altını elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metali frenledi. Ons için 4.110 dolar kritik destek olarak gösteriliyor.

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Altın piyasasında bu hafta ezberleri bozan bir fiyatlama yaşandı. Normal şartlarda sarı metal için güçlü destek oluşturması beklenen ABD verileri arka arkaya gelirken, ons altın haftayı yüzde 3,37 değer kaybıyla 4.140 dolardan tamamladı. Açıklanan verilere bakıldığında;

-ABD’de ağustos ayı PCE enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3 artarken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

- Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam da 90 bin beklentiye karşılık 29 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükselirken, ortalama saatlik kazançlardaki yıllık artış yüzde 3’e geriledi.

Altında şaşırtan düşüş! FED ve zayıf veriler de çare olamadı

FAİZ BEKLENTİSİ DİP YAPTI

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası’nın ekim ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri önemli ölçüde zayıflattı. Hafta başında yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde bulunan artış ihtimali, cuma günü yüzde 22 sınırına kadar geriledi.

Normal şartlarda daha düşük faiz beklentisi, zayıflayan iş gücü piyasası ve enflasyon baskısının gevşemesi; altının cazibesini artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Ancak sarı metalde fiyatlama bu gelişmelere rağmen farklı gerçekleşti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki satışın arkasındaki en önemli unsurlardan biri olarak, ABD tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik gösteriliyor. Uzun vadeli tahvil getirileri, zayıf gelen veriler ve FED’den faiz artışı beklentisinin düşmesine rağmen yüksek kalmaya devam etti. 10 yıllık ABD tahvil getirisi haftayı 5,28’den tamamladı. Hafta içinde bu tahvil 5,34’ü de görerek 2002’den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı. Herhangi bir faiz getirisi olmayan altın, yüksek tahvil getirileri karşısında zayıf seyretti.

Altında şaşırtan düşüş! FED ve zayıf veriler de çare olamadı

Dolar endeksi de (DXY) bu hafta 102,2 ile son ayların en yüksek seviyelerini test etti. Haftalık kapanış ise 101,9 sınırından gerçekleşti. DXY’nin de güçlü görünümü de dolarla fiyatlanan altında baskı unsuru olarak öne çıktı.

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ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada geçen hafta BofA ve HSBC’den de altın fiyatlarına ilişkin temkinli mesajlar geldi. BofA, Orta Doğu’daki çatışmaların ve yüksek enerji fiyatlarının ons altını 2026’nın son çeyreğinde 3.750 dolara kadar çekebileceği uyarısında bulundu. HSBC ise 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.560 dolardan 4.490 dolara indirdi.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 4.200-4.230 dolar bandını kısa vadeli direnç olarak gösterirken, altının son düşüşten kurtulması için bu kalıptan çıkması gerektiği vurgulanıyor. Aşağıda ise 4.110-4.000 aralığı ilk destek bölgesi olarak gösteriliyor.

Bu arada spot piyasada işlem gören altının gram fiyatı da bu hafta %2,91 geriledi ve 6.542 TL’den kapanış yaptı.