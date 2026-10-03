S&P'den fon açıklaması: Türkiye'nin notu etkilenmez

S&P Global Ratings, 16 Ekim'deki değerlendirme öncesinde Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü bir baskı beklemediğini bildirdi. Kuruluş yetkilileri, fon krizine verilen politika yanıtının hızlı ve güçlü olduğunu belirterek, sürecin finansal sistem, döviz kuru ve bankacılık likiditesi üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmadığını vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

S&P Global Ratings'in Türkiye'ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de açıklaması bekleniyor. Bazı fonların tasfiye sürecinin nota etki edip etmeyeceği ise merak konusu...

Bununla ilgili konuşan S&P Global Direktörü Karen Vartapetov, fon soruşturmasına yönelik düzenlemeler ve politika tepkisinin "hızlı ve ikna edici" olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Fon krizinden kaçan mevduata koştu: 15 günde bankalara 545 milyar lira girdi

KREDİ NOTUNDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKI BEKLEMİYORUZ

Vartapetov, sürecin Türkiye ekonomisine yönelik güveni olumsuz etkilediğine dair fazla işaret bulunmadığını belirterek "Krizi kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadı. Döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün finansal likiditesi gibi alanlarda çok fazla bir tepki olmadı. Bu yüzden kredi notunda aşağı yönlü baskı beklemiyoruz." dedi.

S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio da fon sürecinde en büyük etkinin borsada görüldüğünü belirterek "Ancak ilk düzeltmenin ötesinde, değerlemenin istikrara kavuştuğunu gördük. Bankalardaki likiditeye baktığımızda da büyük bir hareket görmedik. Sürecin ilgili fonlarla sınırlı kalması önemli. Bugüne kadarki politika tepkisi oldukça güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala