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Var Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?

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Var Mısın Yok Musun'un 18 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen bölümünde Tuğberk Yılmaz yarıştı. Esra Erol'un sunduğu programda büyük ödül için ilerleyen Tuğberk, oyunun son bölümünde bankacıdan gelen teklif ile kutusu arasında karar verdi. Yarışmanın tamamlanmasıyla Tuğberk'in aldığı ödül ve seçtiği 19 numaralı kutunun değeri belli oldu.

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Var Mısın Yok Musun'da haftanın yeni yarışmacısı Tuğberk Yılmaz oldu. Kutuları açtıkça farklı ödülleri oyun dışı bırakan yarışmacı, final bölümüne kadar ilerlemeyi başardı. Son iki tutarın belli olmasıyla bankanın teklifi de yükseldi. Tuğberk'in vereceği karar, gecenin sonunda yarışmadan hangi ödülle ayrılacağını belirledi.

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞBERK NE KADAR KAZANDI?

Tuğberk Yılmaz, Var Mısın Yok Musun yarışmasından 1 milyon 110 bin TL kazanarak ayrıldı. Oyunun ilk aşamalarında bankadan 470 bin TL teklif alan yarışmacı, bu miktarı yeterli bulmayarak kutuları açmaya devam etti. İlerleyen turlarda yüksek tutarlı kutuların bir bölümü elenirken Tuğberk oyunun finaline kadar ulaştı.

Var Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?

Son aşamada oyunda 3 milyon TL ve 5 bin TL olmak üzere iki tutar kaldı. Bu noktada banka Tuğberk'e 1 milyon 110 bin TL önerdi. İki kutu arasındaki büyük farkı dikkate alan yarışmacı teklifi kabul etti ve oyunu sürdürmek yerine 1 milyon 110 bin TL'yi almayı seçti.

Var Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Tuğberk ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞBERK'İN KUTUSUNDAN KAÇ TL ÇIKTI?

Tuğberk'in yarışma boyunca kendisi için ayırdığı 19 numaralı kutunun değeri 5 bin TL çıktı. Bankanın teklifini kabul etmesinin ardından açılan kutu, yarışmacının aldığı kararın sonucunu da ortaya koydu. Tuğberk böylece kendi kutusundaki tutarı almak yerine bankanın teklif ettiği 1 milyon 110 bin TL ile yarışmayı tamamladı.

Finalde diğer tarafta kalan kutuda ise 3 milyon TL bulunuyordu. Tuğberk kendi kutusuyla devam etmeyi tercih etseydi 5 bin TL ile yarışmadan ayrılacaktı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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