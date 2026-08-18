AÖL'den ek sınav duyurusu! Açık Lise (AÖL) ek sınavları ne zaman yapılacak, kimler ek sınava girebilecek?

"Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Duyurusu" paylaşıldı. Yayımlanan yazılı duyuruya göre, AÖL ek sınavları ağustos ayında yapılacak. Öğrenciler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik/ Öğrenci Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını kontrol edebiliyor. Peki,Açık Lise (AÖL) ek sınavları ne zaman yapılacak, kimler ek sınava girebilecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı "Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav Duyurusu" ile sınav tarihini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavı, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ek sınav, 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

- 9 veya daha az dersten sınava girecek öğrenciler için tek oturum,

- 9 dersten fazla dersten sınava girecek öğrenciler için ise iki oturum uygulanacaktır.

AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLECEK?

- 2026 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan,

- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan,

- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan,

- Üniversitelerden kayıt için kabul alan

ancak Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olamamış öğrenciler ek sınava katılabilecektir.



AÖLden ek sınav duyurusu! Açık Lise (AÖL) ek sınavları ne zaman yapılacak, kimler ek sınava girebilecek?

EK KAYIT ÜCRETİ

Ek sınava katılacak öğrenciler, 750 TL kayıt yenileme ücretini 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında (17 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar) yatırabileceklerdir.

Ödeme işlemi;

- MEB Ödeme Sistemi üzerinden kredi/ banka kartıyla,

- T.C. Ziraat Bankası AŞ,

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO,

- Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, internet bankacılığı veya mobil bankacılık kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

e-Sınav randevusunu oluşturan öğrenciler, 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan "Öğrenci Genel Bilgileri > e-Sınav Randevu > Sınav Bilgilerini Yazdır" menüsünden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecektir.

Öğrenciler sınav sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecektir.

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