Nevşehir'de madeni yağ yüklü tır şarampole devrildi. Sürtünmesinin etkisiyle tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 2 saatte ancak söndürülebilen tırda, şoför yanarak hayatını kaybetti.

Ankara-Niğde Otoyolu Nevşehir Derinkuyu Gişeler yakınında Burak Karagöz (30) idaresindeki madeni yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Nevşehir'de korkunç kaza: Yanan tırdan çıkamadı, feci şekilde can verdi!

Kazanın ardından tırın deposunu delinirken, sürtünmesinin etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir'de korkunç kaza: Yanan tırdan çıkamadı, feci şekilde can verdi!

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Nevşehir'de korkunç kaza: Yanan tırdan çıkamadı, feci şekilde can verdi!

YANARAK CAN VERDİ

Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de korkunç kaza: Yanan tırdan çıkamadı, feci şekilde can verdi!

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nevşehir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSINevşehir

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