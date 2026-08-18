Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı, İstanbul Anadolu Yakası'nda hayata geçirilmesi planlanan yeni raylı sistem projeleri arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği projeyle Ümraniye, Kavacık ve Beykoz arasında yeni bir ulaşım bağlantısı kurulacak. Toplam 17,5 kilometre uzunluğa sahip hattın durakları, güzergahı ve mevcut metro ağıyla bağlantı noktaları merak ediliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı gündeme geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre 14 istasyondan oluşacak proje, Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a ulaşacak. Peki, Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro güzergahı nasıl, durakları nerede ve metro ne zaman açılacak?

ÜMRANİYE KAVACIK BEYKOZ METRO GÜZERGAHI NASIL?

Proje Ümraniye'den başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Dereboyu, Bahçelievler, Çiftlik Yolu ve Küçüksu üzerinden Kavacık'a ilerleyecek. Kavacık'ın ardından Beykoz yönünde devam edecek hat; Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele çevresinden geçerek ilçenin önemli ulaşım ve kamu hizmeti noktalarına raylı sistem bağlantısı sağlayacak.

Yeni metro hattının İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla entegre edilmesi de planlanıyor. Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile aktarma imkanı sağlanırken Bosna Bulvarı bölgesinde Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve devamında planlanan Yavuztürk-Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile bağlantı kurulması öngörülüyor.

Ümraniye Kavacık Beykoz metro güzergahı nasıl? Ümraniye Kavacık Beykoz metro hattı durakları

ÜMRANİYE KAVACIK BEYKOZ METRO HATTI DURAKLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının paylaştığı güncel proje görseline göre Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı üzerinde 14 istasyon yer alacak. Güzergahın Ümraniye bölümünden başlayan istasyonları Kavacık'a, buradan da Beykoz sahiline kadar devam edecek.

Ümraniye Kavacık Beykoz metro güzergahı nasıl? Ümraniye Kavacık Beykoz metro hattı durakları

Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro durakları şöyle:

Ümraniye

Bosna Bulvarı

Güzeltepe Mahallesi

Dereboyu Caddesi

Bahçelievler Mahallesi

Çiftlik Yolu

Küçüksu Caddesi

Kavacık Kavşağı

Kavacık

Dedeoğlu

Beykoz Devlet Hastanesi

Beykoz Adliye

Beykoz İskele

Türk-Alman Üniversitesi / Ortaçeşme

METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni metro hattınının açılış tarihi için henüz resmi bir takvim duyurulmadı. Projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiği açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilerde hattın uzunluğu, istasyon sayısı, güzergahı ve diğer raylı sistemlerle entegrasyon noktalarına yer verildi.

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