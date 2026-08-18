Denizlerdeki av yasağının kalkmasına kısa bir süre kala olta balıkçılarının Karadeniz'de tuttuğu balıklar, tezgahları şenlendirmeye başladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun tanesi 80 TL'den satılırken, hamsinin kilosu ise 500 TL.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de son bulacak olan avlanma yasağının bitmesine az bir süre kala, balıkçıların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Balık pazarlarında bu sezon palamut bereketi yaşanıyor. Tezgahlarda yerini alan taze palamutlar, tane fiyatı 80 TL ile vatandaşın ilgisini çekiyor. Balıkçılar hem palamuttaki bolluktan hem de fiyatların uygunluğundan memnun.

Bolluk fiyatlara yansıdı! Hamsi ile palamut arasında 6 kat fiyat farkı var

HAMSİ 500 TL

Balıkçılar, geçtiğimiz sezon az miktarda çıkan palamudun bu sene bol olacağına söylerken, tane palamut 80 TL, sardalyanın kilosu 350 TL, istavrit ve hamsinin kilosu 500 TL'den, çupra 300 TL'den, somon ise 700 TL'den satılıyor.

Sezon başlamadan bol görülen balık bu yıl vatandaşında sofrasını süsleyeceğe benziyor.

Bolluk fiyatlara yansıdı! Hamsi ile palamut arasında 6 kat fiyat farkı var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası