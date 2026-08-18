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Kocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu

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Kocaeli’de 3 tekerli motor sürücüsü, üzerine yürüdüğü motokuryeye tekme ve yumruk attı, “Seni gebertirim” diyerek tehdit etti. Korku dolu anlar kask kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan motokurye “Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim” dedi. Motokurye, saldırgandan şikayetçi oldu.

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Motokuryelere yönelik saldırılara her gün yenileri eklenirken, korkutan anların son adresi Kocaeli oldu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motokurye, neye uğradığını şaşırdı.

Kocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu
Başlık ResmiKocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu

'GEBERTİRİM' DEDİ, ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Üç tekerlekli motosiklet sürücüsü bilinmeyen bir sebeple, motokuryenin üzerine koştu. Motokuryenin üzerine yürüyen sürücü, "Seni var ya gebertirim, yoluna yürü" diyerek yumruk attı, kafasına vurdu. Saldırı sırasında motokuryenin motosikleti de yere düştü.

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Korku dolu saldırı anları, motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansırken, çevredeki mahalleli de kavgaya girerek, saldırgan kişiyi durdurmaya çalıştı.

Kocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu
Başlık ResmiKocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu

Mahalleli, şüphelinin başka biriyle kavga ettiğini belirterek, motokuryeye ilerlemesi gerektiği söyledi. Saldırı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan motokurye, “İşimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim” ifadelerini kullandı.

“POLİSE VERDİM, GEREKEN YAPILACAK”

Motokurye şunları söyledi:

Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır.

Kocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu
Başlık ResmiKocaeli’de motokuryeye korkunç saldırı kamerada! ‘Seni gebertirim’ dedi, yumruk attı, kafasına vurdu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli
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