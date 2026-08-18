e-TEP 2026/3 Sınav sonuçları açıklandı (ÖSYM e-TEP sınav sonucu görüntüleme)
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı’nın/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. e-TEP 2026/3 sınav sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Temmuz'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
e-TEP NEDİR?
e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır ve İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflemektedir.
e-TEP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş olup özellikle eğitim ve meslekî amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir.