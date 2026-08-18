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Dünya

Ankara'dan peş peşe kritik temaslar: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı ve Suriye diplomasisi için mevkidaşlarıyla görüştü!

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Ankara'dan peş peşe kritik temaslar: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı ve Suriye diplomasisi için mevkidaşlarıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son durumu ve seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Ankara'dan peş peşe kritik temaslar: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı ve Suriye diplomasisi için mevkidaşlarıyla görüştü!
Başlık ResmiAnkara'dan peş peşe kritik temaslar: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı ve Suriye diplomasisi için mevkidaşlarıyla görüştü!

BÖLGEDE SON DURUM

Görüşmelerin arka planında, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentindeki terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği hava saldırısı yer aldı. Saldırıda havaalanı pistinin ve hangar yapılarının hedef alındığı bildirildi.

Saldırının ardından açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Bölge Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in eylemlerinden "derin endişe" duyduklarını belirtti. Şam'daki Ahmed eş-Şara hükümetinin saldırgan bir tutum sergilemediğini vurgulayan Barrack, şu ifadeleri kaydetmişti:

"Saldırıların bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsedi ne de vekil güçler bulundurdu. Tersine, İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini defalarca ortaya koymuştur."

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ: HUSİLERDEN MARİB'E FÜZE VE İHA SALDIRISI

Bölgedeki bir diğer sıcak gelişme ise Yemen'de yaşandı. İran destekli Husiler, Marib kentindeki Yemen ordusu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerine ait noktaları 2 İHA ve 2 balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Yemen ordusu ise son 24 saatte Husi mevzilerine yönelik 133 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Nisan 2022'den bu yana nispeten sakin geçen sürecin ardından Marib, Cevf, Dali ve Taiz hatlarında çatışmaların yeniden şiddetlendiği kaydedildi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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