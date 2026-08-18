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Spor

Fenerbahçe'de bir veda daha: Olaylı geldi, 8 ayda İngiltere'ye dönüyor!

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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Fred'in ardından bir yabancı oyuncuyla daha yollarını ayırıyor. Ocak 2026'da takıma katılan Anthony Musaba'nın kiralık transferi konusunda Championship ekibi ile anlaşma sağlandı. Hollandalı sol kanat oyuncusu, Samsunspor ile sarı-lacivertliler arasında transfer krizi çıkarmıştı.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında 5 milyon euro bonservis (sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi) karşılığında Samsunspor'dan olaylı şekilde renklerine bağladığı Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oluyor.

YENİDEN İNGİLTERE YOLCUSU

Belçikalı gazeyeci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kiralık transferi konusunda Norwich City'le anlaşma sağladı. 2023-2025 arasında da İngiltere'de top koşturan Musaba'nın maaşını Championship kulübünün karşılayacağı ve yakın zamanda resmi imzaların atılacağı aktarıldı.

Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiAnthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

MUSABA'NIN KARİYERİ

Futbola ülkesi Hollanda'da başlayan Musaba, sırasıyla NEC, Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Sheffield Wednesday ve Samsunspor'da forma giydi. Sol kanat oyuncusu, milli takım düzeyinde ise Hollanda U21 Takımı'nda 3 maça çıktı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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