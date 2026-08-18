KPSS lisans ve önlisans başvuruları ardından gözler ortaöğretim başvuru takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri duyurulmuş, sürecin ayrıntıları paylaşılmıştı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak/bitecek?

KPSS Ortaöğretim 2026 sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde başvurular alınacak. Başvuru sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2026 KPSS lise başvuru takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TAKVİMİ

Buna göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

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