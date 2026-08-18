Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2023 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Han'ın, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle iki gün içinde hastaneye nakledilmesine hükmetti.

Ağustos 2023’ten bu yana Rawalpindi'deki Adiala Cezaevi'nde tutuklu bulunan 73 yaşındaki muhalefet lideri İmran Han'ın avukatları, eski başbakanın sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, Han’ın başkent İslamabad’daki Şifa Uluslararası Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden İmran Han kararı!

SAĞLIK KURULUNDA AİLESİ VE ÖZEL DOKTORU DA YER ALACAK

İmran Han'ın avukatlarından Uzair Bhandari, Yüksek Mahkemenin tedavi sürecini denetlemek amacıyla özel bir sağlık kurulu oluşturulmasına karar verdiğini açıkladı. Oluşturulacak kurulda Han'ın kız kardeşi Dr. Uzma Han ile kişisel doktoru Dr. Faisal Sultan da yer alacak.

Mahkeme ayrıca, Han'ın ailesiyle hastanede yüz yüze görüşmesine ve yurt dışında yaşayan oğullarıyla telefonla iletişim kurmasına izin verilmesini kararlaştırdı.

TANSİYON VE ANKSİYETE RAPOR EDİLDİ

Karar, Adiala Cezaevi müdürünün mahkemeye sunduğu sağlık raporunun ardından geldi. 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından yapılan incelemelere dayanan raporda, Han'ın kan basıncında düzensiz dalgalanmalar yaşandığı ve ailesiyle olan kısıtlı temas nedeniyle anksiyete geliştiği bilgisine yer verildi.

Bir sonraki duruşmanın yapılacağı 16 Eylül tarihine kadar hastanede kalması planlanan Han, Ağustos 2023'te tutuklanmasından bu yana cezaevi dışındaki en uzun süresini geçirecek. Han ve kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi, yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının tamamen siyasi gerekçelere dayandığını savunuyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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