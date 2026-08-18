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A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

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A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Fotoğraf Başlığı A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026 Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni fırsatlarla alışveriş gündemindeki yerini aldı. Aldın Aldın afişinde elektronik, mutfak, ev, otomobil aksesuarları ile kişisel bakım kategorilerinde çok sayıda ürün bulunuyor. Gözleme ve krep makinesi, araç içi kamera, basınçlı yıkama makinesi, boy aynası ve karartma fon perde gibi ürünlerin fiyatları kataloğu takip edenler tarafından araştırılıyor.

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A101'in 20 Ağustos Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Haftanın aktüel ürünleri arasında küçük ev aletlerinden otomobil ürünlerine, ev tekstilinden elektronik cihazlara kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler öne çıkıyor.

Elektrikli araç 239.990 TL, basınçlı yıkama makinesi 2.699 TL, dijital hava kompresörü 969 TL, oto araç güneşlik brandası 569 TL, çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL, oto telefon tutucu 169 TL, metal çerçeveli boy aynası 1.499 TL, PP kabin boy valiz 999 TL ve daha fazlası raflara geliyor...

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 AĞUSTOS 2026

50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

55" UHD Smart Google TV 19.999 TL

43" Frameless FHD Android 14 Smart Qled Tv 11.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL

9 KG Silver Çamaşır Makinesi 19.999 TL

6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 17.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Gözleme ve Krep Makinesi 1.299 TL

Migren Bandı 399 TL

2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı 599

Kablolu Dik Süpürge 1.799 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

Jel Yüz Maskesi 249 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Çocuk Fotoğraf Makinesi 699 TL

AI Dil Çevirici Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL

EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

VMP14 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL AFİŞİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.699 TL

Dijital Hava Kompresörü 969 TL

Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı 799 TL

Oto Araç İçi Kamera 1.999 TL

Mini Kompresör 849 TL

Araç Güneşlik Brandası 569 TL

Oto Araç İçi Buzdolabı 1.999 TL

Araç İçi Çöp Kovası 99,50 TL

Oto Telefon Tutucu 169 TL

Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici 500 ml 159 TL

Motor Temizleme Spreyi 500 ml 159 TL

19' Takım Çantası 479 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

4+1 Pasta Tabağı Seti 249 TL

Opal Fırın Kabı Çeşitleri 149 TL

Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı 59,50 TL

Kancalı Çok Amaçlı Raf 299 TL

Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL

Figürlü Silikon Üçlü Çelik Maşa 115 TL

Aynalı Metal Sunum Tepsisi 249 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Karartma Fon Perde 399 TL

Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.499 TL

Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL

PP Kabin Boy Valiz 999 TL

PP Orta Boy Valiz 1.199 TL

PP Büyük Boy Valiz 1.399 TL

Kurulama Bezi 5'li 99,50 TL

Takı Organizeri 149 TL

Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları 99,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Barbie Malibu Seyahat Macerası 829 TL

Piyanolu Dinazor Oyun Halısı 749 TL

Özel Tasarım Temalı Arabalar 249 TL

Oyuncak Direksiyon 149 TL

Oyun Hamuru 159 TL

Fisher-Price Pencereli Kitap 169 TL

Ahşap Denge Oyunu 189 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
Başlık ResmiA101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?

Kaşkaval Peyniri 400g 299 TL

Az Yağlı Yoğurt 3 KG 155 TL

Bitkisel Sıvı Yağ 439 TL

Dondurulmuş Orman Meyveleri 350g 199,50 TL

Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800g 179,50 TL

Miss Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 149 TL

Dev Kağıt Havlu 2'Li 105 TL

Milk Therapy Fön Suyu 240 ml 159,50 TL

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A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor
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A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor
Editör : İREM ÖZCAN
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