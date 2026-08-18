A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026! A101 Aldın Aldın aktüel afişinde bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 20 Ağustos 2026 Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni fırsatlarla alışveriş gündemindeki yerini aldı. Aldın Aldın afişinde elektronik, mutfak, ev, otomobil aksesuarları ile kişisel bakım kategorilerinde çok sayıda ürün bulunuyor. Gözleme ve krep makinesi, araç içi kamera, basınçlı yıkama makinesi, boy aynası ve karartma fon perde gibi ürünlerin fiyatları kataloğu takip edenler tarafından araştırılıyor.
A101'in 20 Ağustos Perşembe günü geçerli olacak Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Haftanın aktüel ürünleri arasında küçük ev aletlerinden otomobil ürünlerine, ev tekstilinden elektronik cihazlara kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler öne çıkıyor.
Elektrikli araç 239.990 TL, basınçlı yıkama makinesi 2.699 TL, dijital hava kompresörü 969 TL, oto araç güneşlik brandası 569 TL, çift kameralı yol kayıt cihazı 799 TL, oto telefon tutucu 169 TL, metal çerçeveli boy aynası 1.499 TL, PP kabin boy valiz 999 TL ve daha fazlası raflara geliyor...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 AĞUSTOS 2026
50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL
55" UHD Smart Google TV 19.999 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart Qled Tv 11.999 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
9 KG Silver Çamaşır Makinesi 19.999 TL
6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 17.999 TL
Gözleme ve Krep Makinesi 1.299 TL
Migren Bandı 399 TL
2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı 599
Kablolu Dik Süpürge 1.799 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Jel Yüz Maskesi 249 TL
Çocuk Fotoğraf Makinesi 699 TL
AI Dil Çevirici Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 699 TL
EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL
VMP14 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL
PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL
A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL AFİŞİNDE BU HAFTA NELER VAR?
Basınçlı Yıkama Makinesi 2.699 TL
Dijital Hava Kompresörü 969 TL
Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı 799 TL
Oto Araç İçi Kamera 1.999 TL
Mini Kompresör 849 TL
Araç Güneşlik Brandası 569 TL
Oto Araç İçi Buzdolabı 1.999 TL
Araç İçi Çöp Kovası 99,50 TL
Oto Telefon Tutucu 169 TL
Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici 500 ml 159 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml 159 TL
19' Takım Çantası 479 TL
4+1 Pasta Tabağı Seti 249 TL
Opal Fırın Kabı Çeşitleri 149 TL
Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı 59,50 TL
Kancalı Çok Amaçlı Raf 299 TL
Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL
Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL
Figürlü Silikon Üçlü Çelik Maşa 115 TL
Aynalı Metal Sunum Tepsisi 249 TL
Karartma Fon Perde 399 TL
Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.499 TL
Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL
PP Kabin Boy Valiz 999 TL
PP Orta Boy Valiz 1.199 TL
PP Büyük Boy Valiz 1.399 TL
Kurulama Bezi 5'li 99,50 TL
Takı Organizeri 149 TL
Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları 99,50 TL
Barbie Malibu Seyahat Macerası 829 TL
Piyanolu Dinazor Oyun Halısı 749 TL
Özel Tasarım Temalı Arabalar 249 TL
Oyuncak Direksiyon 149 TL
Oyun Hamuru 159 TL
Fisher-Price Pencereli Kitap 169 TL
Ahşap Denge Oyunu 189 TL
Kaşkaval Peyniri 400g 299 TL
Az Yağlı Yoğurt 3 KG 155 TL
Bitkisel Sıvı Yağ 439 TL
Dondurulmuş Orman Meyveleri 350g 199,50 TL
Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800g 179,50 TL
Miss Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5L 149 TL
Dev Kağıt Havlu 2'Li 105 TL
Milk Therapy Fön Suyu 240 ml 159,50 TL