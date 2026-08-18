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Söke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda

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Söke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda

Söke-Milas karayolunda yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazada ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz’un da yaralandığı ortaya çıktı. Vücudunda çeşitli kırıklar bulunan Oğuz’un ameliyat öncesi yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Söke-Milas karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yolcu da yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla otobüste mahsur kalan yolcular araçtan çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlar arasında ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz’un da bulunduğu öğrenildi.

Söke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda
Başlık ResmiSöke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda

SETE GİTMEK İÇİN OTOBÜSE BİNMİŞ

İzmir’de yaşayan Okan Oğuz’un, Bodrum’da çekimleri devam eden “Daha 17” dizisinde drone operatörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Oğuz’un, çekimler için Bodrum’a gitmek üzere sabah saatlerinde yolcu otobüsüne bindiği belirtildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan Okan Oğuz’un, çarpışmanın ardından yaralandığı ve ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldığı öğrenildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtilen Oğuz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Söke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda
Başlık ResmiSöke-Milas yolunda feci kaza! Oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda

HABERİ ALIR ALMAZ YOLA ÇIKTI

Olay sırasında Alanya’da oğluyla birlikte tatilde bulunan oyuncu Umut Oğuz’un ise kardeşinin kaza geçirdiğini öğrenmesinin ardından vakit kaybetmeden yola çıktığı öğrenildi.

Kardeşinin sağlık durumunu yakından takip eden Umut Oğuz’un, Okan Oğuz’un ameliyat öncesinde yoğun bakıma alındığı bilgisi üzerine hastaneye ulaşmak için harekete geçtiği belirtildi.

AMELİYAT ÖNCESİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kazada yaralanan Okan Oğuz’un vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Ameliyat edilmesi planlanan Oğuz’un, operasyon öncesinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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