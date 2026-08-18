İzmit CHP İlçe Başkanı Ercan ve Meclis Üyesi Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'dan uyuşturucu testi yapılmak üzere numune alındı.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen incelemelerde, her iki isme ait numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.
Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından iki isim hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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