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Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Anthony Musaba'nın yeni adresi

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Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Anthony Musaba'nın yeni adresi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, kadrosunda bulunan Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı.

2026 yılının başında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu, sezonun kalan bölümünde İngiliz ekibinin formasını giyecek. Musaba'nın kiralık transferi için iki kulübün anlaşmaya vardığı daha önce de gündeme gelmişti.

"FUTBOLCUMUZA BAŞARILI BİR SEZON DİLERİZ"

Kulüp, transfer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, gün içerisinde Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig takımlarından Coventry City'ye transfer olduğunu açıklamıştı.

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24 MAÇTA 2 GOL

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta forma giyip takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.

Musaba, bu sezon başında ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze karşısında 20 dakika forma giydi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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