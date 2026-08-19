Zubin Potok'ta kan donduran keşif: 23 kişiye ait kemik kalıntılarına ulaşıldı

Kosova’nın Zubin Potok bölgesinde 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında en az 23 kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntılarına ulaşıldı.

Kosova’da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zubin Potok bölgesinde şüpheli alanlarda sürdürülen kazı ve mezar açma çalışmaları sırasında kemik kalıntılarına ulaşıldı.

Kosova Özel Savcılığı, Kosova Polisi ve Adli Tıp Enstitüsü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında bulunan kalıntıların ilk incelemelere göre en az 23 kişiye ait olabileceği değerlendirildi.

Adli Tıp Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek ayrıntılı incelemelerin ardından kalıntıların kimliklerinin belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer, kesin kimlik tespitinin adli tıp süreçleri ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılacağını bildirdi.

SAVAŞ SUÇLARI SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

Soruşturmanın, Kosova Savaşı sırasında sivillere yönelik işlendiği değerlendirilen savaş suçlarıyla bağlantılı olarak yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında J.R., M.J. ve M.B. isimli 3 şüpheli, "sivil halka karşı savaş suçları" suçlamasıyla tutuklandı.

Yetkili kurumlar, soruşturmanın deliller doğrultusunda, tarafsız ve belgeli şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Açıklamalarda ayrıca savaş sırasında hayatını kaybedenler ile akıbeti bilinmeyen kişilerin yakınlarının hassasiyetlerine ve mağdurların onuruna saygı gösterileceği vurgulandı.

Zubin Potok’taki çalışmaların devam etmesiyle birlikte, bulunan kalıntıların kimlere ait olduğu ve savaş döneminde bölgede yaşanan olaylara ilişkin yeni bulguların ortaya çıkması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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