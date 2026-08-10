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Dünya

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar

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Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar
Fotoğraf Başlığı Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin Sırbistan ziyareti sırasında Kosova’ya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Kosova’daki "Free Ukraine" (Özgür Ukrayna) yazılı dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı.

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Kosova’nın başkenti Priştine’de, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna’ya destek amacıyla asılan dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin Sırbistan ziyareti sırasında Kosova’ya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Grand Hotel binasında bulunan "Free Ukraine" (Özgür Ukrayna) yazılı dev bayrak kaldırıldı. Bayrağın kaldırıldığını Priştine Belediye Başkanı Prparim Rama sosyal medya hesabından duyurdu. Rama, Kosova devletine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumda Priştine Belediyesi’nin buna karşılık vereceğini ifade etti.

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar
Başlık ResmiZelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar

Rama, paylaşımında savaş, şiddet ve zulümle karşı karşıya kalan halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, hiçbir dava veya politikanın Kosova’nın devlet kimliğini ve halkının fedakârlığını küçümseyerek yürütülemeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar
Başlık ResmiZelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’dan çok konuşulacak hamle: Dev bayrağı kaldırdılar

ZELENSKİY’DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Kosova’nın tanınmasına ilişkin sorusu üzerine Ukrayna’nın uluslararası hukuka ve ortaklarının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin Ukrayna’nın tutumunun değişmediğini vurgulamıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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