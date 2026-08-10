MasterChef ana kadro 2026 listesi, haftalar süren seçmelerin tamamlanmasının ardından netleşti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda önlükleri kazanan yarışmacılar belli olurken, 20 kişilik MasterChef Türkiye ana kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girme mücadelesi 8 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümle sona erdi. Zorlu yemek etaplarını başarıyla geçen yarışmacılar ana kadrodaki yerlerini alırken, son önlüğün de sahibini bulmasıyla yeni sezonun 20 kişilik yarışmacı kadrosu tamamlandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 20 YARIŞMACI KİM OLDU 2026?

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri boyunca yarışmacılar, şeflerin belirlediği ürün ve yemeklerle hazırladıkları tabakları jüriye sundu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda başarılı bulunan isimler sırasıyla önlüklerini kazanarak ana kadroya dahil oldu.

MasterChef ana kadroya giren 20 yarışmacı kim oldu 2026?

ANA KADROYA GİREN 20 İSİM

8 Ağustos'ta gerçekleştirilen son ana kadro mücadelesinde ise 20. önlüğün sahibi Koray oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2026'nın 20 kişilik ana kadrosu tamamlandı. MasterChef 2026 ana kadrosunda yer alan yarışmacılar şöyle:

Batuhan Nilay Hasan Alp Şiringül Enes Eyüp Can Demirhan Ali Nurten Şadi Burçin Tolga Muhammed Ayşe Kübra Gül Simge Bahar Şükran Armağan Koray

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