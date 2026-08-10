Manisa’da 8 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınından geriye kalan acı görüntü, sabah ortaya çıktı. Yangında yaklaşık bin dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün saat 16.15 sıralarında çıkan ve 8 saat süren yangın sonrasındaki acı bilanço, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangında yaklaşık bin dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesi sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Ekiplerin bölgede yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

8 saat süren yangından kalan acı görüntü! Bin dönüm alan küle döndü

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

8 saat süren yangından kalan acı görüntü! Bin dönüm alan küle döndü

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesinin görev aldığı yangında, ekiplerin karadan müdahalesine havadan da destek verildi.

8 saat süren yangından kalan acı görüntü! Bin dönüm alan küle döndü

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına belirli bir saate kadar hava araçlarıyla müdahale edilirken, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Yaklaşık 8 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manisa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManisa

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