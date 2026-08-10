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Dünya

ABD'de tekne alabora oldu: Anne ve kızı can verdi

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ABD'de tekne alabora oldu: Anne ve kızı can verdi
Fotoğraf Başlığı ABDde tekne alabora oldu: Anne ve kızı can verdi

ABD'nin New York kentindeki limanda 14 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu bir kadın ve 5 aylık kızı hayatını kaybetti. Olayda 12 kişi kurtarılırken, teknenin kaptanı tehlikeli davranışlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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New York Limanı'nda cumartesi gecesi meydana gelen tekne kazası faciayla sonuçlandı. Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu Özgürlük Adası yakınlarında 14 kişiyi taşıyan tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

ABD basınında yer alan haberlere göre, kazanın ardından 12 kişi sudan çıkarılarak kurtarıldı. 27 yaşındaki Sara Sanchez ile 5 aylık kızı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yolcuların ise kazayı hafif yaralarla atlattığı belirtildi.

Yakındaki Sea the City şirketine ait bir teknenin, acil durum ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğu aktarıldı.

Kaynak: X/New York Post
Başlık ResmiKaynak: X/New York Post

46 YAŞINDAKİ KAPTAN TUTUKLANDI

Teknenin 46 yaşındaki kaptanı Manuel Hernandez, '13 ayrı tehlikeli davranış' suçlamasıyla tutuklanırken, ABD Sahil Güvenliği ise teknenin gerekli izin ve belgelere sahip olup olmadığını araştırıyor.

Kazanın nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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