Avustralya Başbakanı Albanese, Japon mevkidaşı Takaichi’nin hediye ettiği iki kavun hakkında yaptığı gaf nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Avustralya muhalefeti, sözleri ‘hakaret’ olarak nitelendirerek Albanese’nin Takaichi’den şahsen özür dilemesini istedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi arasındaki görüşmenin ardından yaşanan kavun diyaloğu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takaichi, mayıs ayında Avustralya'ya yaptığı ziyaret sırasında Albanese'e Japonya'nın ünlü Crown Melon kavunlarından iki tane hediye etti.

HEDİYEYİ TUHAF BULDU

Albanese ise hediyeden bir süre sonra katıldığı bir podcast yayınında Takaichi'nin verdiği kavunlardan bahsetti. Hediyeyi ‘tuhaf’ bulduğunu vurgulayan Albanese, yine de kavunları ‘oldukça iyi’ olarak niteledi.

YAYIN SIRASINDA YAPTIĞI HAREKET TARTIŞMALARA KONU OLDU

Podcast sırasında Takaichi'nin kavunları Avustralya'ya nasıl getirdiği sorulan Albanese, bunu bilmediğini belirterek, "Birkaç kavun getirdi, iki tane… Her zamanki gibi" şeklinde konuştu. Albanese'nin bu sırada elleriyle göğsünün önünde yaptığı hareket de tartışmalara neden oldu.

Kaynak: ABC

ALBANESE’İN AÇIKLAMALARINI ‘HAKARET’ SAYDILAR

Albanese'nin sözleri Avustralya'daki muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet lideri Angus Taylor, açıklamaları ‘hakaret’ olarak nitelendirerek Albanese'nin başbakanlık makamına yakışmayan bir tutum sergilediğini söyledi. Ayrıca Taylor, Albanese’in şahsen özür dilemesi gerektiğini belirtti. Liberal Parti milletvekili Jane Hume da yorumları ‘kötü’ ve ‘uygunsuz’ ifadeler olarak değerlendirdi.

Japonya’dan hediye gelmişti! Avustralya Başbakanının kavun gafı olay oldu

‘CAHİLLİK’ OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Tartışmanın ardından Japonya'nın Avustralya'daki eski büyükelçisi Shingo Yamagami de Albanese'i eleştirdi. Yamagami, başbakanın yorumlarının 'cahillik' göstergesi olduğunu savunarak iki ülke arasındaki yakın ilişkiye zarar verebileceğini söyledi. Albanese'in ofisi ise Yamagami'nin bu değerlendirmesini reddetti.

Japonya'da Shizuoka'da yetiştirilen Crown Melon kavunları, ülkenin en değerli meyveleri arasında gösteriliyor. Avustralya'nın ocak ayında Japon kavunlarının ithalatına yeniden izin vermesinin ardından bu ürünler ülkede yeniden tanıtılmaya başlanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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