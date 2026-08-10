TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınların, yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağını açıkladı. Açıklama ardından bazı kanallardan frekans değişikliği bilgilendirmesi geldi. Peki, frekans ayarı değişiyor mu, kanal listesi nasıl güncellenir?

Türksat 3A uydusunu kullanan televizyon ve radyo izleyicilerini ilgilendiren önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınların 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer TÜRKSAT uydularına aktarılacağını duyurdu.

TEKNİK HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Geçiş sırasında yayınların kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli teknik hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Yayınların aktarılacağı uydular Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için kullanıcıların yeni bir uydu anteni taktırmasına gerek olmayacak.

Aynı şekilde mevcut çanak antenlerin yönünde veya anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılması da gerekmeyecek. SD ve HD televizyon yayınları aktarım sonrasında mevcut yayın formatlarıyla devam edecek.

Türksat 3A için son günler! Frekans ayarı değişiyor mu, kanal listesi nasıl güncellenir?

KANAL LİSTESİ OTOMATİK GÜNCELLENECEK Mİ?

Yeni nesil televizyon veya uydu alıcısı kullananların önemli bir bölümü için herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.

TÜRKSAT tarafından geliştirilen TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu cihazlarda kanal listesi otomatik olarak güncellenecek. TKGS destekli televizyon ve uydu alıcısı kullanan izleyicilerin manuel frekans ayarı veya kanal arama işlemi yapması gerekmeyecek.

Ancak TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında durum farklı olacak. Bu cihazları kullananların yayın aktarımının tamamlanmasının ardından televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için manuel kanal taraması yapması gerekecek.

TÜRKSAT FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda kanal listesini yenilemek isteyen kullanıcıların TÜRKSAT tarafından paylaşılan güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına girmesi gerekiyor.

Açıklamada, manuel kanal taraması yapacak kullanıcıların, uydu alıcılarına "12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4" frekans bilgilerini girdikten sonra "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerektiği bildirildi.

Yeni uyduların daha yüksek sinyal gücü sayesinde yayınların olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin azaltılması amaçlanırken, artan kapasiteyle birlikte 4K ve Ultra HD gibi yüksek çözünürlüklü yayınların daha yaygın hale gelmesinin de önü açılacak.



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