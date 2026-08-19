Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"Yaşadığına seviniyorum"... Melih Meriç'i bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fotoğraf Başlığı Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak tutuklanan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Atama sözü verilip kandırıldığını, vekilin evinin önüne gelip kendisine küfür ve yumrukla saldırdığını iddia eden Keleş, bir anlık korkuyla meyve bıçağını savurduğunu söyleyip "Pişmanım, yaşadığına seviniyorum" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Dün siyaset gündemi Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanma olayıyla sarsıldı. Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan oğlu dahil diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeni Partili vekil Melih Meriç
GÜNDEM

Yeni Partili vekil Melih Meriç'e yönelik saldırıya AK Parti'den kınama: Yakından takip ediyoruz

Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken zanlı Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi, Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiYaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"YENİ PARTİ'YE ÇAĞIRIP ATAMAMI YAPMADI"

Milletvekilini bıçakladıktan sonra tutuklanan zanlı Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Olayın ilçe başkanlığı ataması nedeniyle aralarında başlayan anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını söyleyen Keleş, "CHP'den Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Yeni Parti'ye katıldı. Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
GÜNDEM

Menderes’te hesaplar sandıkta değişti! CHP’li Sarı: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı

Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duydum. Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı. Bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradım ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştım" dedi.

OLAY ANINI ANLATTI

İl başkanı ile tartışmasının ardından vekilin de kendisini arayarak tartıştığını belirten Keleş, "Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'benim atadığım il başkanıyla nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu.

Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı. Sonrasında görüşmedik. Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmedik. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim" dedi.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiYaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
ÖNERİLEN HABERLER
İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! "Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti"
GÜNDEM

İşte Melih Meriç’e bıçaklı saldırının perde arkası! "Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti"

Milletvekili ile ilk etapta tartıştıklarını ve vekilin kendisine küfür ettiğini iddia eden Keleş'in, "Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, 'sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun' diyerek küfür etti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiYaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİM"

Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfür ederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiYaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Silahının belinde olup olmadığını bilmiyorum, görmedim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"
Peş peşe depremler sonrası uzman isimden açıklama
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
CHP: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
TERMOMETRELER YÜKSELECEK!
TERMOMETRELER YÜKSELECEK!
Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı
3 ARAP PARTİSİNDEN İTTİFAK!
3 ARAP PARTİSİNDEN İTTİFAK!
İsrail'de seçimler öncesi yeni denklem
"YAŞADIĞINA SEVİNİYORUM"
Melih Meriç'i bıçaklayan saldırgan o anları anlattı
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
İşte Anthony Musaba'nın yeni adresi
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
MASAYA DÖNECEK Mİ?
MASAYA DÖNECEK Mİ?
Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
30 bin kişilik dev istihdam! İşte il il kontenjanlar
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
Gazze açıklaması Avrupa'yı ayağa kaldırdı
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAK DURUN"
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 Arap partisi ittifak için anlaştı
İsrail seçimlerinde yeni denklem! 3 parti anlaştı
Kaydet
Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı
Türkiye’de termometreler yükselecek! Uzman isim sıcakların zirvesini ve bitişini açıkladı
Kaydet
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden patlak verdi! Hükümetten dikkat çeken hamle
Rusya, iç piyasayı desteklemek için akaryakıt ithalatına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.