"Yaşadığına seviniyorum"... Melih Meriç'i bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak tutuklanan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Atama sözü verilip kandırıldığını, vekilin evinin önüne gelip kendisine küfür ve yumrukla saldırdığını iddia eden Keleş, bir anlık korkuyla meyve bıçağını savurduğunu söyleyip "Pişmanım, yaşadığına seviniyorum" dedi.

Dün siyaset gündemi Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanma olayıyla sarsıldı. Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan oğlu dahil diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken zanlı Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi, Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"YENİ PARTİ'YE ÇAĞIRIP ATAMAMI YAPMADI"

Milletvekilini bıçakladıktan sonra tutuklanan zanlı Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Olayın ilçe başkanlığı ataması nedeniyle aralarında başlayan anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını söyleyen Keleş, "CHP'den Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Yeni Parti'ye katıldı. Vekilimiz benimle Oğuzeli ilçesinde bir çay ocağında yalnız başımıza görüştüğümüzde bana 'sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' demişti ancak bugüne kadar başkanlık atamam yapılmadı.

Ben atama beklediğim süreçte alkollü olarak araç kullanmak suçundan ve geçmiş tarihteki farklı bir olaydan dolayı 2 günlüğüne cezaevine girip çıktım. Bu tarihte halen ilçe başkanı belli değildi ve ben atanmamı bekliyordum. Cezaevinden çıktıktan sonra başka birinin atanacağını duydum. Vekilimiz Melih Meriç'i arayarak kendisine bu durumun doğru olup olmadığını sorduğumda, bana 'ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' dedi ve görüşmemiz sonlandı. Bir gün sonra Yeni Parti'nin Gaziantep İl Başkanını aradım ve Oğuzeli İlçe Başkanlığına yapılan atama dolayısıyla tartıştım" dedi.

OLAY ANINI ANLATTI

İl başkanı ile tartışmasının ardından vekilin de kendisini arayarak tartıştığını belirten Keleş, "Melih Meriç vekilimiz beni telefonla aradı ve bana 'benim atadığım il başkanıyla nasıl küfürlü konuşursun, nasıl münakaşaya girersin, yanına geleceğim' diye küfürlü konuştu.

Bu görüşmeden bir gün sonra Oğuzeli ilçesine farklı bir şahıs, Yeni Parti'den ilçe başkanı olarak atandı. Sonrasında görüşmedik. Bu konuşmadan olayın yaşandığı güne kadar Meriç ile görüşmedik. Olay günü 14.00 sıralarında evimde alkol aldım. Olay saatinden yaklaşık 15-20 dakika önce Melih Meriç aradı ve konum atmamı isteyip küfürlü konuştu. Yaklaşık 5-6 dakika kadar sonra beni aradı ve 'Aşağıya in, sitenin önündeyim' dedi. Ben de kendisinin tavırlı konuşmaları, koruması olması ve kendisine ait silah olmasından dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı alıp pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim" dedi.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Milletvekili ile ilk etapta tartıştıklarını ve vekilin kendisine küfür ettiğini iddia eden Keleş'in, "Sitenin girişinde karşılaştık, Melih Meriç, 'sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun' diyerek küfür etti. Sakinleştirmeye çalıştım ama tehdit ve hakaretler etti. Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi, ben tam olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim. Bu sırada ben belimde bulunan meyve bıçağını çıkarttım ve 'vekilim çık git buradan' dedim.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

"ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİM"

Kendisi de tökezleyerek yere düştü, bu sırada ayağa kalktım ve elimdeki bıçağı kendisine göstererek korkutmak ve evimin önünden gitmesini sağlamak için etrafta bulunan vatandaşlara seslenerek 'bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin' diye çevredekilerden yardım istedim ancak bu sırada vekil bana küfür ederek, üzerime gelmeye ve yine vurmaya devam etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim.

Yaşadığına seviniyorum ... Melih Meriçi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Silahının belinde olup olmadığını bilmiyorum, görmedim. Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim. Bunun üzerine yanından uzaklaşarak ilerledim, kendisi bu sırada ayakta ve üzerime doğru geliyordu. Ben biraz daha ilerleyince orada bulunan kaldırım kenarına oturduğunu gördüm. Ben çevredeki şahıslara 'Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dedim ve ben de ikametime doğru yürümeye başladım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası