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Yeni Partili vekil Melih Meriç'e yönelik saldırıya AK Parti'den kınama: Yakından takip ediyoruz

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AK Parti, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını vurgulayarak, "Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz" dedi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

AK Parti kanadından saldırıya sert kınama gelirken, Meriç'in durumunun ve soruşturmanın yakından takip edildiği belirtildi.

Yeni Partili vekil Melih Meriç'e yönelik saldırıya AK Parti'den kınama: Yakından takip ediyoruz
Başlık ResmiYeni Partili vekil Melih Meriç'e yönelik saldırıya AK Parti'den kınama: Yakından takip ediyoruz

GÜRLEK: SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİYİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını vurgulayarak, "Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır.

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ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çelik mesajında şu sözleri kullandı:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç’e dönük saldırıyı lanetliyoruz.

Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.

Sn Meriç’in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.

Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

BAKAN ÇİFTÇİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Melih Meriç’e, ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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