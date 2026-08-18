Afyonkarahisar’da atıl durumdaki kum ocağına kontrolsüzce atılan hayvansal atıklar, bölgede ağır koku yayılmasına ve hijyenin düşmesine neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar, alanın temizlenmesini talep etti.

Afyonkarahisar’da Bolvadin-Hamidiye köyü güzergahında yaşanan çevre felaketi vatandaşları isyan ettirdi. Bolvadin ilçesindeki eski ve atıl durumdaki kum ocağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dökülen atıklar nedeniyle doldu taştı.

Kokudan durulmuyor! Her köşe doldu taştı, çöplüğe dönen kum ocağında çevre felaketi alarmı

KOKUDAN DURULMUYOR

Çöplük bölgesine dönen alandan yayılan yoğun koku ve çevreye saçılan tavuk sakatatları, görenleri endişelendirdi. Uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen eski kum ocağı bölgesindeki incelemede tonlarca plastik atık, evsel çöp ve çevreyi tehdit eden ciddi miktarda tavuk sakatatı ile tavuk bacakları gibi hayvansal atıklara rastlandı.

Kokudan durulmuyor! Her köşe doldu taştı, çöplüğe dönen kum ocağında çevre felaketi alarmı

'BÖLGE TEMİZLENSİN' ÇAĞRISI

Kontrolsüzce atılan atıklar, çevredekilerin sağlığını riske atıyor. Bölgedekiler, sıcak havanın da etkisiyle alanda çürüyen hayvansal atıklar nedeniyle bölgede kokudan durulamadığını ifade etti.

Kokudan durulmuyor! Her köşe doldu taştı, çöplüğe dönen kum ocağında çevre felaketi alarmı

Bölgede temizlik çalışması yapılması için çağrıda bulunanlar, kaçak döküm yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAfyonkarahisar

Haberle İlgili Daha Fazlası