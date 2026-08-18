Meteoroloji’ni temmuz ayı raporuna göre, temmuzda en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4,6 dereceyle Kangal'da ölçüldü. Yurt genelinde geçen ay ortalama sıcaklık 25,3 derece olarak kaydedildi. Sıcaklıklar Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı merkezlerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 2026 temmuz ayı, son 56 yılın en sıcak 19. temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayı raporunu açıkladı.

REKOR CİZRE’DE

Sıcaklıklar temmuz ayında Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Termometreler 46,8 derece! Meteoroloji açıkladı, temmuzda kavrulan ilçe sıcaklık rekoru kırdı

SON 56 YILIN EN SICAK 19. TEMMUZ AYI

1991-2020 normallerine göre temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 derece olurken, bu yılın aynı döneminde ortalama sıcaklık 25,3 derece olarak ölçüldü. 2026 temmuz ayı, son 56 yılın en sıcak 19. temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Temmuzda Türkiye genelinde en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46,8 dereceyle Cizre'de tespit edildi.

Termometreler 46,8 derece! Meteoroloji açıkladı, temmuzda kavrulan ilçe sıcaklık rekoru kırdı

MARMARA’DA BALIKESİR KAVRULDU

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12 dereceyle, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Balıkesir'de ölçüldü.

Termometreler 46,8 derece! Meteoroloji açıkladı, temmuzda kavrulan ilçe sıcaklık rekoru kırdı

EGE’DE NORMALİN ÜZERİNDE

Ege Bölgesi'nde Akhisar çevresinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli ve Milas çevrelerinde normallerin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, geçen ay 27 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 8 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Aydın'da tespit edildi.

Termometreler 46,8 derece! Meteoroloji açıkladı, temmuzda kavrulan ilçe sıcaklık rekoru kırdı

AKDENİZ’DE LİDER ADANA

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,1 derece iken, bu yılın temmuz ayında 27,8 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 7,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

Termometreler 46,8 derece! Meteoroloji açıkladı, temmuzda kavrulan ilçe sıcaklık rekoru kırdı

EN DÜŞÜK SICAKLIK KANGAL'DA

Diğer bölgelere kıyasla İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar normallerin altında kaldı. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yılın temmuz ayında 22,3 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 36,5 dereceyle Çankırı'da tespit edildi.

DİĞER BÖLGELERDE DURUM NE?

Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yılın temmuz ayında 22,6 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 7 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Bartın'da kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp ve Başkale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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