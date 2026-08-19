Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması
Fotoğraf Başlığı Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran ile bir noktada yeniden müzakerelere dönülebileceği' mesajı verdi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u 'çok iyi tanıdığını' söyledi ve "Akıllı bir başkanımız olduğu sürece iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması
Başlık ResmiTrump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması

MÜZAKERELERE YENİDEN YEŞİL IŞIK

İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorulan Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaliforniya’yı
DÜNYA

Kaliforniya’yı 'İran toprağı' ilan ettiler! Trump’ın 'Hürmüz' çıkışına İran'dan alaycı misilleme geldi

İRAN'DA NÜKLEER SİLAH VAR MI?

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.

KİM YONG-UN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin sürecin sorulması üzerine, Kuzey Kore ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Kim ile görüşebileceğini söyledi.

ABD'nin "akıllı" bir başkana sahip olduğu sürece Kuzey Kore'nin "davranışlarına dikkat edeceğini" savunan Trump, "Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar da iyi davranmayacaklar." diye konuştu.

Kuzey Kore liderinden bir mektup alıp almadığı sorusuna, "Şu anda bunu size söyleyemem." karşılığını veren Trump, Kim ile iyi anlaştığını vurgulamakla yetindi.

Kuzey Kore'nin halihazırda çok sayıda nükleer silaha sahip olduğunu anlatan Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi. Ben başkan olsaydım buna izin vermezdim ama bir şekilde artık o silahlara sahip durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"
Peş peşe depremler sonrası uzman isimden açıklama
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
HESAPLAR SANDIKTA DEĞİŞTİ
CHP: AK Parti adayı, Yeni Partililerin oylarıyla kazandı
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI
İşte Anthony Musaba'nın yeni adresi
MASAYA DÖNECEK Mİ?
MASAYA DÖNECEK Mİ?
Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
30 bin kişilik dev istihdam! İşte il il kontenjanlar
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
BEN-GVIR'DEN SKANDAL SÖZLER
Gazze açıklaması Avrupa'yı ayağa kaldırdı
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAK DURUN"
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
Eski antrenörleri, Jankat'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
SOMALİ BASINI DUYURDU
SOMALİ BASINI DUYURDU
Türk gemisini kaçırdılar, SİHA'dan kaçamadılar!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden patlak verdi! Hükümetten dikkat çeken hamle
Rusya, iç piyasayı desteklemek için akaryakıt ithalatına başladı
Kaydet
KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Kaydet
Ben-Gvir'in skandal Gazze sözleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı! Almanya ve Fransa'dan sert tepki
Ben-Gvir'in skandal Gazze sözleri Avrupa'yı ayağa kaldırdı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.