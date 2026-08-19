Trump, müzakere kapısını aralık bıraktı! Çarpıcı İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran ile bir noktada yeniden müzakerelere dönülebileceği' mesajı verdi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u 'çok iyi tanıdığını' söyledi ve "Akıllı bir başkanımız olduğu sürece iyi olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kendi kontrollerinde olduğunu savunarak, İran'la müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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MÜZAKERELERE YENİDEN YEŞİL IŞIK

İran'la müzakerelere ne zaman devam edecekleri sorulan Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NÜKLEER SİLAH VAR MI?

İran'ın nükleer silah kapasitesine de değinen Trump, Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini vurguladı.

Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." diye konuştu.

KİM YONG-UN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin sürecin sorulması üzerine, Kuzey Kore ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Kim ile görüşebileceğini söyledi.

ABD'nin "akıllı" bir başkana sahip olduğu sürece Kuzey Kore'nin "davranışlarına dikkat edeceğini" savunan Trump, "Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar da iyi davranmayacaklar." diye konuştu.

Kuzey Kore liderinden bir mektup alıp almadığı sorusuna, "Şu anda bunu size söyleyemem." karşılığını veren Trump, Kim ile iyi anlaştığını vurgulamakla yetindi.

Kuzey Kore'nin halihazırda çok sayıda nükleer silaha sahip olduğunu anlatan Trump, "Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi. Ben başkan olsaydım buna izin vermezdim ama bir şekilde artık o silahlara sahip durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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