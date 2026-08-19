İstanbul'da 19 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen peş peşe sarsıntılar, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adalar çevresinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedilirken, saat 17.43'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası ''İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?'' sorusu da gündeme taşındı.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünün hemen ardından İstanbul'un deprem riskine ilişkin sorular vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Yaşanan sarsıntılarla beraber ''İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?'' sorusunun cevabı da araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu? 19 Ağustos Marmara depremi sonrası gündeme geldi

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede İstanbul ve Marmara için dikkat çeken bir risk oranı paylaşmıştı. 1999 Marmara Depremi'nin ardından yapılan bazı bilimsel hesaplamalarda, takip eden 30 yıllık dönem içerisinde bölgede büyük bir deprem meydana gelme ihtimali yüzde 62 seviyesinde değerlendirilmişti. Daha sonra yapılan bilimsel çalışmalar ve risk hesaplamalarının revize edilmesiyle oranın yüzde 48 seviyesine çekildiği aktarılmıştı.

İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu? 19 Ağustos Marmara depremi sonrası gündeme geldi

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi konusunda yaptığı açıklamalarda uzun süredir depremin hangi tarihte meydana geleceğini tahmin etmeye çalışmak yerine, muhtemel bir depremin etkilerini azaltmaya odaklanılması gerektiğini savundu.

Deprem meydana geldiğinde insanların hayatını kaybetmesini önleyecek bir kent yapısının oluşturulmasının odak noktası olduğunu ifade eden Görür, yapıların güvenli hale getirilmesi, altyapının güçlendirilmesi, kentlerin afetlere hazırlanması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu? 19 Ağustos Marmara depremi sonrası gündeme geldi

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 19 AĞUSTOS

Kandilli Rasathanesi'ne göre İstanbul Adalar'da 19 Ağustos Çarşamba günü art arda sarsıntılar meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,2 şiddetinde ölçüldü.

Aynı bölgede gün içerisinde daha düşük büyüklüklerde başka depremler de kaydedildi. Saat 17.33'te 2,3, 17.03'te 2,5, 16.25'te 1,2, 16.10'da 1,2 ve 16.08'de 2,4 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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