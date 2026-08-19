İstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler
İstanbul deprem son dakika verileri paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
İstanbul deprem son dakika verileri ve 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler gündeme geldi. Marmara Denizi çevresindeki hareketlilik sürerken İstanbul'da meydana gelen deprem kısa sürede gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi kayıtlarında Adalar merkezli sarsıntının yanı sıra aynı bölgede gün içerisinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldiği görüldü. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 17.43.46'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
|Tarih
|Saat
|Enlem(N)
|Boylam(E)
|Derinlik(km)
|MD
|ML
|Mw
|Yer
|2026.08.19
|17:43:46
|40.7785
|29.1037
|11.4
|-.-
|3.2
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|17:33:44
|40.7773
|29.1203
|9.9
|-.-
|2.3
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|17:09:18
|38.3463
|40.2695
|1.5
|-.-
|2.8
|-.-
|BADEMLI-DICLE (DIYARBAKIR)
|2026.08.19
|17:03:31
|40.7717
|29.1022
|12.3
|-.-
|2.5
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|16:25:43
|40.8018
|29.1252
|12.4
|-.-
|1.2
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|16:24:39
|40.4898
|29.1977
|0.0
|-.-
|1.1
|-.-
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|2026.08.19
|16:12:06
|39.2497
|28.0823
|7.6
|-.-
|1.5
|-.-
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|16:10:16
|40.8237
|29.1467
|12.5
|-.-
|1.2
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|16:08:18
|40.7805
|29.1123
|5.8
|-.-
|2.4
|-.-
|ADALAR (ISTANBUL)
|2026.08.19
|15:05:04
|40.7692
|29.0930
|20.5
|-.-
|1.9
|-.-
|CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
|2026.08.19
|13:38:31
|38.0570
|38.6038
|7.2
|-.-
|2.0
|-.-
|SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN)
|2026.08.19
|12:58:24
|39.1735
|28.1487
|10.2
|-.-
|2.0
|-.-
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|11:57:14
|35.3018
|33.5677
|15.7
|-.-
|1.4
|-.-
|KIBRIS-BESPARMAK
|2026.08.19
|11:29:18
|38.2793
|38.5525
|10.3
|-.-
|1.3
|-.-
|TANISIK-(MALATYA)
|2026.08.19
|11:10:47
|37.3075
|36.2035
|1.8
|-.-
|2.2
|-.-
|KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|2026.08.19
|10:53:35
|40.8263
|31.5767
|8.6
|-.-
|2.6
|-.-
|KOZLU-(BOLU)
|2026.08.19
|10:23:40
|36.7520
|28.3497
|53.1
|-.-
|2.5
|-.-
|GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|2026.08.19
|08:40:38
|38.8542
|43.4910
|10.2
|-.-
|2.0
|-.-
|KARAAGAC-(VAN)
|2026.08.19
|08:24:55
|41.3055
|43.9207
|5.0
|-.-
|2.4
|-.-
|GURCISTAN
|2026.08.19
|08:19:11
|40.8107
|31.3380
|11.1
|-.-
|1.7
|-.-
|SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
|2026.08.19
|08:17:44
|39.1477
|28.0163
|13.2
|-.-
|1.1
|-.-
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|2026.08.19
|07:49:11
|37.9192
|28.5105
|4.9
|-.-
|2.4
|-.-
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|2026.08.19
|07:38:46
|38.7905
|37.3317
|5.0
|-.-
|2.2
|-.-
|SULARBASI-GURUN (SIVAS)
|2026.08.19
|06:40:29
|39.2450
|28.0837
|8.0
|-.-
|1.7
|-.-
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|06:10:13
|36.6438
|34.1082
|8.4
|-.-
|1.7
|-.-
|VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)
|2026.08.19
|05:38:37
|37.1845
|30.2265
|61.9
|-.-
|2.0
|-.-
|YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)
|2026.08.19
|05:33:33
|37.9530
|36.2970
|16.1
|-.-
|1.5
|-.-
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|2026.08.19
|05:28:57
|38.5298
|39.6248
|7.3
|-.-
|1.9
|-.-
|CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)
|2026.08.19
|04:52:26
|39.1893
|27.9618
|9.0
|-.-
|1.6
|-.-
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|2026.08.19
|03:41:32
|36.6880
|25.7268
|9.8
|-.-
|2.1
|-.-
|EGE DENIZI
|2026.08.19
|03:20:47
|38.1073
|38.5013
|2.6
|-.-
|1.5
|-.-
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|2026.08.19
|02:41:33
|39.1645
|28.1278
|13.0
|-.-
|1.5
|-.-
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|02:05:47
|35.9662
|31.6493
|8.0
|-.-
|1.8
|-.-
|AKDENIZ
|2026.08.19
|01:59:14
|38.5033
|39.1912
|5.0
|-.-
|1.2
|-.-
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|2026.08.19
|01:57:49
|38.5023
|39.1965
|3.0
|-.-
|1.3
|-.-
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|2026.08.19
|01:57:14
|38.4670
|39.1510
|1.8
|-.-
|1.4
|-.-
|KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
|2026.08.19
|01:30:18
|39.1065
|28.3142
|11.4
|-.-
|1.8
|-.-
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|01:16:11
|39.4613
|25.0435
|7.9
|-.-
|1.8
|-.-
|EGE DENIZI
|2026.08.19
|00:51:16
|36.6732
|29.3490
|4.7
|-.-
|1.5
|-.-
|ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
|2026.08.19
|00:40:28
|39.1095
|28.3408
|8.5
|-.-
|1.7
|-.-
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|2026.08.19
|00:27:49
|39.2470
|28.0770
|8.9
|-.-
|1.8
|-.-
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|00:23:45
|39.2600
|28.0897
|7.6
|-.-
|1.2
|-.-
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2026.08.19
|00:03:57
|36.2527
|36.0750
|6.2
|-.-
|1.4
|-.-
|KESECIK-(HATAY)