Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

İstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler
Fotoğraf Başlığı İstanbul deprem son dakika

İstanbul deprem son dakika verileri paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Kaydet
a- | +A

İstanbul deprem son dakika verileri ve 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler gündeme geldi. Marmara Denizi çevresindeki hareketlilik sürerken İstanbul'da meydana gelen deprem kısa sürede gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi kayıtlarında Adalar merkezli sarsıntının yanı sıra aynı bölgede gün içerisinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldiği görüldü. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

İstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık Resmiİstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 17.43.46'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

İstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler
Başlık Resmiİstanbul deprem son dakika! 19 Ağustos Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler

19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

TarihSaatEnlem(N)Boylam(E)Derinlik(km)MDMLMwYer
2026.08.1917:43:4640.778529.103711.4-.-3.2-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1917:33:4440.777329.12039.9-.-2.3-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1917:09:1838.346340.26951.5-.-2.8-.-BADEMLI-DICLE (DIYARBAKIR)
2026.08.1917:03:3140.771729.102212.3-.-2.5-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1916:25:4340.801829.125212.4-.-1.2-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1916:24:3940.489829.19770.0-.-1.1-.-SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
2026.08.1916:12:0639.249728.08237.6-.-1.5-.-ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1916:10:1640.823729.146712.5-.-1.2-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1916:08:1840.780529.11235.8-.-2.4-.-ADALAR (ISTANBUL)
2026.08.1915:05:0440.769229.093020.5-.-1.9-.-CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2026.08.1913:38:3138.057038.60387.2-.-2.0-.-SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.08.1912:58:2439.173528.148710.2-.-2.0-.-SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1911:57:1435.301833.567715.7-.-1.4-.-KIBRIS-BESPARMAK
2026.08.1911:29:1838.279338.552510.3-.-1.3-.-TANISIK-(MALATYA)
2026.08.1911:10:4737.307536.20351.8-.-2.2-.-KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE)
2026.08.1910:53:3540.826331.57678.6-.-2.6-.-KOZLU-(BOLU)
2026.08.1910:23:4036.752028.349753.1-.-2.5-.-GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2026.08.1908:40:3838.854243.491010.2-.-2.0-.-KARAAGAC-(VAN)
2026.08.1908:24:5541.305543.92075.0-.-2.4-.-GURCISTAN
2026.08.1908:19:1140.810731.338011.1-.-1.7-.-SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
2026.08.1908:17:4439.147728.016313.2-.-1.1-.-SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2026.08.1907:49:1137.919228.51054.9-.-2.4-.-COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
2026.08.1907:38:4638.790537.33175.0-.-2.2-.-SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2026.08.1906:40:2939.245028.08378.0-.-1.7-.-KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1906:10:1336.643834.10828.4-.-1.7-.-VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)
2026.08.1905:38:3737.184530.226561.9-.-2.0-.-YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)
2026.08.1905:33:3337.953036.297016.1-.-1.5-.-KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.08.1905:28:5738.529839.62487.3-.-1.9-.-CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)
2026.08.1904:52:2639.189327.96189.0-.-1.6-.-AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2026.08.1903:41:3236.688025.72689.8-.-2.1-.-EGE DENIZI
2026.08.1903:20:4738.107338.50132.6-.-1.5-.-GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.08.1902:41:3339.164528.127813.0-.-1.5-.-SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1902:05:4735.966231.64938.0-.-1.8-.-AKDENIZ
2026.08.1901:59:1438.503339.19125.0-.-1.2-.-KAVAKTEPE-(ELAZIG)
2026.08.1901:57:4938.502339.19653.0-.-1.3-.-KAVAKTEPE-(ELAZIG)
2026.08.1901:57:1438.467039.15101.8-.-1.4-.-KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2026.08.1901:30:1839.106528.314211.4-.-1.8-.-YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1901:16:1139.461325.04357.9-.-1.8-.-EGE DENIZI
2026.08.1900:51:1636.673229.34904.7-.-1.5-.-ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
2026.08.1900:40:2839.109528.34088.5-.-1.7-.-KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.08.1900:27:4939.247028.07708.9-.-1.8-.-ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1900:23:4539.260028.08977.6-.-1.2-.-KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.08.1900:03:5736.252736.07506.2-.-1.4-.-KESECIK-(HATAY)
İLGİLİ HABERLER
Deprem felaketi yaşamışlardı! ABD
DÜNYA
Deprem felaketi yaşamışlardı! ABD'den bir istekleri var
17 Ağustos depremini yıllar sonra anlattı! Enkazda kaldı, hataya tutundu: ‘20 saat 20 yıl gibi geçti’
GÜNDEM
17 Ağustos depremini yıllar sonra anlattı! Enkazda kaldı, hataya tutundu: ‘20 saat 20 yıl gibi geçti’
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN UZAK DURUN"
Türkiye'nin en uzun nehri için kritik uyarı!
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
30 bin kişilik dev istihdam! İşte il il kontenjanlar
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
Eski antrenörleri, Jankat'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
SOMALİ BASINI DUYURDU
SOMALİ BASINI DUYURDU
Türk gemisini kaçırdılar, SİHA'dan kaçamadılar!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
ABD KAPILARI KAPATTI
ABD KAPILARI KAPATTI
Şabak’tan Kushner’a "Türkiye" sunumu!
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği! AFAD duyurdu: İstanbul ve Yalova'da hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği!
Kaydet
İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?
İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?
Kaydet
Tarihi geçmiş ürünler sattığı ortaya çıktı! Zincir market kapatıldı
Zincir market kapatıldı! Tarihi geçmiş ürün sattı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.