İstanbul'da üniversite eğitimi alacak öğrencilerin merakla beklediği İBB yurt başvuruları başladı. İstanbul dışında yaşayan ve İstanbul'daki üniversitelerde eğitim görecek öğrenciler, belirlenen koşulları karşılamaları halinde başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler? İşte detaylar...

İBB yükseköğrenim yurtları için başvurular başladı ve öğrenciler işlemlerini 25 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca İBB'nin yurt başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Belirlenen son başvuru saatinin ardından yeni başvuru alınmayacak. Peki, İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?

İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?

İBB YURT BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 akademik yılı İBB yurt başvurularının sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarını İBB'nin yurt hizmetleri için oluşturduğu internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Değerlendirme sonucunda yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler asil veya yedek listede yer alacak.

İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?

İBB YURT VE YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

İBB yurtlarında 2026-2027 akademik yılında uygulanacak ücret de belli oldu. Öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 TL karşılığında konaklayabilecek.



İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak, yurt ve yemek ücreti ne kadar, şartlar neler?

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. T.C. vatandaşı olması.

2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması.

4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

5. Adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

7. Kamu personeli olmaması.

8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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